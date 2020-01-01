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Бадоев проведёт онлайн-презентацию книги "Бадоев. Мир, который создал Алан"

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Автобиография украинского режиссера, написанная музыкальным журналистом Игорем Панасовым, поступит в продажу уже в этот четверг.
Бадоев проведёт онлайн-презентацию книги "Бадоев. Мир, который создал Алан"
Бадоев проведёт онлайн-презентацию книги "Бадоев. Мир, который создал Алан"
instagram.com/alanbadoev

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23 апреля в 19:00 состоится public talk продюсера и режиссера музыкального видео Алана Бадоева и журналиста Игоря Панасова, в рамках которого будет представлена автобиографическая книга «Бадоев. Мир, который создал Алан», выпущенная издательским домом IPIO.

Фундаментом этой истории послужило счастливое детство украинского режиссера и неистовое стремление к свободе, которое заставило его в 17 лет уехать из родной Горловки открывать новые миры.

Основой книги «БАДОЕВ. Мир, который создал Алан» стали интервью с ее главным героем, которые провел в 2018-2019 гг. автор Игорь Панасов. Издание состоит из семи разделов, каждый из которых освещает ключевые этапы из жизни Бадоева и его близких людей. В разделах «Кинорежиссер», «Клипмейкер», «Продюсер», «Телеведущий», «Телережиссер» раскрывается каждое из творческих амплуа, заявленных в названии. Завершает книгу раздел о масштабном проекте, который сейчас реализует Алан Бадоев – о съемках 25 видеоклипов для артистов из Китая. В книге использованы уникальные фото из личного архива режиссера.

Издание выходит при поддержке Secret Service Entertainment Agency.

Сегодня у вас есть возможность задать любой вопрос герою нашего времени, который будет озвучен во время прямого эфира в Instagram @alanbadoev уже в этот четверг, 23.04. Автору самого интересного вопроса достанется  эксклюзивный подарок.


Ранее мы писали, что Алан Бадоев показал трогательное фото с мамой. 

 

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Теги: Алан Бадоев, автобиография
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