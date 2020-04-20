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OMG!: 56-летняя Лолита Милявская станцевала в челлендже Потапа

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Милявская и Бузова приняли участие в #noxoxochallenge.

OMG!: 56-летняя Лолита Милявская станцевала в челлендже Потапа
OMG!: 56-летняя Лолита Милявская станцевала в челлендже Потапа
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен группы Mozgi Алексей Потапенко (Потап) поделился новым роликом, записанным как часть его веселого карантинного флешмоба #noxoxochallenge.

В Инстаграм Потап добавил видео, в котором неожиданно засветились звезды российского шоу-биза Лолита Милявская и Ольга Бузова. Они обе "танцуют" руками под один из треков группы Mozgi, а потом изображают приступ чихания, отворачиваясь к своим рукам. Лолита появляется в кадре в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, а Бузова - в трикотажном костюме с рисунком "сердечками". 

OMG!! #noxoxochallenge @buzova86 @lolitamilyavskaya , это сильная пара претенденток на наши призы 😘😘😘, - подписал видео Потап. 

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Подписчики по-разному отреагировали на такую активность российских звезд: часть фолловеров отметили, что им понравилось видео, однако некоторые раскритиковали артисток:

  • ооооо що може бути гірше?🤤😲
  • Они с Лолой поменялись нарядами?😆😁
  • Вот это действительно успех, Лёша!!!😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻
  • Лолита 🔥🔥🔥🔥🔥
  • В подмышку чихнула😂😂😂😂
  • Классс. Прикольный видосик!👍👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, кто станцевал под забавный челлендж Потапа. 

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Теги: челлендж, Потап, Бузова, Лолита
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Источник: IVONА bigmir)net

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