Телеведущая выставила фото в одном полотенце .

Пикантно: Никитюк засветилась почти без одежды instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк решила снова порадовать подписчиков, показав домашний look на карантине. В Инста-сториз знаменитость добавила фото, на котором позирует в одном полотенце. Леся замоталась им, видимо, после душа. Звезда позирует с широкой улыбкой, а в каждой руке телеведущая держит по спелому манго.

Учитывая, что Никитюк на протяжении всего карантина ведет свой кулинарный блог - скорее всего, в следующем блюде, которое приготовит Леся, будет и этот спелый экзотический фрукт. Как знать, возможно, звезда побалует подписчиков и каким-то необычным нарядом. В подписи к фото, Никитюк отметила, что манго получила по почте.

Всегда заказываю, - подписала Никитюк.

Пикантно: Никитюк засветилась почти без одежды instagram.com/lesia_nikituk

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