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Пикантно: Никитюк засветилась почти без одежды

Комментариев: 5
Телеведущая выставила фото в одном полотенце .

Пикантно: Никитюк засветилась почти без одежды
Пикантно: Никитюк засветилась почти без одежды
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк решила снова порадовать подписчиков, показав домашний look на карантине. В Инста-сториз знаменитость добавила фото, на котором позирует в одном полотенце. Леся замоталась им, видимо, после душа. Звезда позирует с широкой улыбкой, а в каждой руке телеведущая держит по спелому манго.

Учитывая, что Никитюк на протяжении всего карантина ведет свой кулинарный блог - скорее всего, в следующем блюде, которое приготовит Леся, будет и этот спелый экзотический фрукт. Как знать, возможно, звезда побалует подписчиков и каким-то необычным нарядом. В подписи к фото, Никитюк отметила, что манго получила по почте.

Всегда заказываю, - подписала Никитюк.

Пикантно: Никитюк засветилась почти без одежды
Пикантно: Никитюк засветилась почти без одежды
instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, как звезды отметили Пасху-2020.

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Теги: Леся Никитюк, полотенце, пикантные фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  21.04.2020, 11:19
Оценка:  0
гость
Скажу так. Ебальник стремный,но под небольшую синьку вполне ебабельна. А ебальник потом можно кончой зашить,чтоб так стрёмно не было. Имхо
гость  (аноним)  21.04.2020, 11:16
Оценка:  0
гость
Блять,меня моя телка спалила за дрочкой на работе Никитюк. Уже неделю не разговаривает. Я вот думаю как же это тупо,лучше б какую-то чику выебал,чем так тупо спалился.
гость  (аноним)  21.04.2020, 11:13
Оценка:  0
гость
А мы с корешами придумали новый прикал. Впятером забигаем в магазе и пиздoшим охранников. В мясо наxyй. Вчера отxyярили охранника на воскресенке. В говно. Стрёмно канеш,но прикольна неебичeски
гость  (аноним)  21.04.2020, 11:05
Оценка:  0
гость
Господи, да сколько можно? Никитюк в кофте, Никитюк в юбке, Никитюк в купальнике, Никитюк без...Я уже не включаю Новый канал - куда не плюнь - всюду Никитюк. А она не задумывается, что её слишком много?Суржиковая речь, неадекватное поведение, некрасивое лицо. Звязда, одним словом!))
гость  (аноним)  21.04.2020, 10:50
Оценка:  0
гость
На фото не видно пилотки, почему?
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