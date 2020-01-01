В новом выпуске участница пожертвовала собой ради другой "пацанки".

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Десятая неделя оказался непростой для всех учениц Школы леди, поскольку ее посвятили теме семьи. Девушкам пришлось встретиться с матерями и откровенно признаться в своих обидах. Наименее искренней и наиболее отстраненной во время испытаний на этой неделе была 20-летняя одесситка Виктория #Синяк Кошутина.

– Когда Вика оставалась с мамой, а психолога рядом не было, то она превращалась в ту Викторию, с которой мы познакомились в начале учебного процесса, – говорит заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова.

"Від пацанки до панянки": кто покинул десятый выпуск пресс-служба

– Виктория напоминает мне Джокера в женском обличье, – соглашается с коллегой директор Татьяна Мокриди. – Сегодня – одна, а завтра – другая. Я бы советовала ей вернуться в реальность, перестать играть и начать жить.

Педагоги Школы леди отметили, что большего дать «пацанке» не могут. Поскольку она перестала хотеть меняться и работать над собой.

– Когда преподаватели назвали мое имя, я была удивлена, – говорит участница реалити Нового канала Виктория #Синяк Кошутина. – Не ожидала, что на этой неделе могу поехать домой именно я. Не знала, куда мне возвращаться, и что делать.

"Від пацанки до панянки": кто покинул десятый выпуск пресс-служба

– Эта неделя оказалась очень непростой для всех нас, – объяснила она, – поскольку была посвящена болезненной теме – семье. Поэтому считаю, что уйти в этот раз не заслуживает никто. Я хочу дать шанс и готова подарить свое право вето Виктории #Синяк. Так будет справедливо.

За одноклассницу вступилась Виктория #Боксерша Алехина. На прошлой неделе «пацанка» стала президентом Школы леди и получила иммунитет. Девушка решила пожертвовать своей защитой и отдать ее Вике #Синяк.

Преподаватели согласились с решением «пацанки» и не попрощались на десятой неделе ни с кем. Но сделала ли выводы Виктория #Синяк Кошутина, которой подарили второй шанс?Смотрите в следующих выпусках «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

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