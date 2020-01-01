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Доставка готовой еды: "Ревизор. Карантин" проверил безопасность такого сервиса

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Ведущая Юлия Панкова воспользовалась доставкой еды из самой известной пиццерии столицы.
Доставка готовой еды: "Ревизор. Карантин" проверил безопасность такого сервиса
Доставка готовой еды: "Ревизор. Карантин" проверил безопасность такого сервиса
пресс-служба

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Сейчас поход в магазин за продуктами – это целый челлендж. Ведь необходимо надеть маску, очки, резиновые перчатки и прихватить с собой дезинфектор для рук. А еще выстоять длинную очередь в супермаркет, а затем внутри соблюдать дистанцию с людьми. Поэтому часть украинцев выбрали для себя доставку готовой еды. Какие правила должен соблюдать курьер, везя вам блюдо во время карантина? Расскажет ведущая спецпроекта «Ревизор. Карантин» на Новом канале Юлия Панкова.

– За четыре недели самоизоляции и у меня возникало желание заказать себе готовое блюдо, – рассказывает ведущая. – Но я так и не решилась. Потому что не знала, соблюдают ли повара санитарно-гигиенические нормы Минздрава, и как они осуществляют доставку еды.

Доставка готовой еды:
Доставка готовой еды: "Ревизор. Карантин" проверил безопасность такого сервиса
пресс-служба

Команда «Ревизор. Карантин» проверила работу курьера одной из самых известных киевских пиццерий.

– Я заказала пиццу и салат, – рассказывает Юля. – Когда приехал курьер, я отметила, что он соблюдал все санитарно-гигиенические нормы. Парень был в маске, перчатках и соблюдал дистанцию. Достала заказ из пакета – пицца упакована в картонную коробку, а салат – в бокс. В общем, все безопасно.

Доставка готовой еды:
Доставка готовой еды: "Ревизор. Карантин" проверил безопасность такого сервиса
пресс-служба

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Также Юля проверила кухню заведения и убедилась, что повара тоже соблюдают все санитарно-гигиенические требования.

– Весь персонал в масках и перчатках, – рассказывает Юля Новому каналу. – Повара показали дезинфицирующие средства, которыми они обрабатывают поверхности. Они знали все правила и нормы карантинных мероприятий. «Ревизор. Карантин» рекомендует украинцам заведение «Mаmаmia».

Включайте каждый четверг в 18:00 спецвыпуск «Ревизор. Карантин» на Новом канале, чтобы узнать, в каких условиях вам готовят пищу во время эпидемии коронавируса!

Ранее мы писали, что “Ревизор. Карантин“ обнаружил нарушения в одном из заведений.

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Теги: Ревизор, новый канал, Юлия Панкова
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