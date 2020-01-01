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Полуголая Астафьева и жесткий каратист: как прошел выпуск "СуперИнтуиции"

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На шоу "СуперИнтуиция" умеют удивлять.
Полуголая Астафьева и жесткий каратист: как прошел выпуск "СуперИнтуиции"
Полуголая Астафьева и жесткий каратист: как прошел выпуск "СуперИнтуиции"
пресс-служба

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На шоу Нового канала “СуперИнтуиция“ может произойти все, что угодно. На этот раз звездными участниками стали украинская певица и модель Даша Астафьева и жгучий и заводной латиноамериканец, певец Амадор Лопес.

Игра была напряженной, звезды старались максимально проявить свое шестое чувство и победить в шоу. Участники не только угадывали таинственных людей-«икс», но и сами участвовали в их номерах.

К примеру, Даша Астафьева согласилась на огненный массаж. Для этого девушке пришлось снять платье и продемонстрировать свое шикарное декольте. А вот Амадору Лопес пришлось не так легко: артиста в буквальном смысле уложил на лопатки профессиональный каратист.

- Вот реально для меня это были стресс и шок, - вспоминает Амадор. - Все настолько быстро произошло. Помню момент, когда ко мне подошел каратист, секунда – и я уже на полу. И этой секунды, когда я был в воздухе я не помню. Сразу видно, когда человек профессионал, мастер своего дела. Ведь со стороны кажется, что все легко и просто. Так и должно быть!

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Теги: СуперИнтуиция, Даша Аставфьева, Амадор Лопес
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