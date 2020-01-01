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Без комплексов: совет Аллы Костромичевой, который поможет поднять самооценку

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Супермодель рассказала, что помогло ей стать увереннее в себе .
Без комплексов: совет Аллы Костромичевой, который поможет поднять самооценку
Без комплексов: совет Аллы Костромичевой, который поможет поднять самооценку
пресс-служба

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Алла Костромичева — настоящий пример успешной женщины. Она и всемирно известная супермодель, и ведущая реалити Нового канала “Топ-модель по-украински“, и любимая жена, и любящая мама. За что бы Алла ни взялась, все получается хорошо, а помогает ей в этом, в частности, уверенность в себе.

— В подростковом возрасте у меня было много комплексов, но я их проработала. Я была одна из самых высоких и худых девочек в своем окружении. Из-за того, что я очень отличалась от сверстников, даже не хотела ходить в школу, — вспомнила модель. — Тогда это была драма, но когда люди из индустрии моды сказали, что я крутая и красивая, я изменила отношение к ситуации.

Без комплексов: совет Аллы Костромичевой, который поможет поднять самооценку
Без комплексов: совет Аллы Костромичевой, который поможет поднять самооценку
пресс-служба

Главный совет Аллы прост: смените круг общения, исключите из него токсичных людей, тогда жизнь моментально поменяется в лучшую сторону.

— Если сейчас для вас являются авторитетом одноклассники/одногруппники/коллеги по работе/подруги, которые вас подкалывают и унижают, тогда вы будете обращать внимание на свои комплексы, и вас будет все это задевать, — подчеркнула ведущая Нового канала. — Важно сменить критерии оценки себя и круг людей, которые дают эти оценки. Мой простой и действенный совет: меньше общайтесь с людьми, которые вас унижают, и ищите тех, кто будет ценить ваши достоинства. Если у вас есть какое-то хобби, найдите профессионала в этой сфере, который скажет, что у вас все получается.

Без комплексов: совет Аллы Костромичевой, который поможет поднять самооценку
Без комплексов: совет Аллы Костромичевой, который поможет поднять самооценку
пресс-служба

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Помните: вы сами выбираете, кого слушать. Уверенные в себе люди, которые себя любят и уважают, никогда не будут проявлять хейт.

— Когда хейтеры пишут мне “пойди поешь“, я просто улыбаюсь, ведь это мнение не является для меня авторитетным, — подытожила Алла. — Рекомендую вам делать так же. Любите себя и обращайте внимание только на конструктивную критику.

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Теги: Алла Костромичева, новый канал, топ-модель по-украински
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