Ольга Богатая написала неоднозначный пост о ревности и зависти и дала советы, как с ними бороться .

В облегающем боди: Девушка Эдгара Каминского выставила эффектные фото instagram.com/bogataya_olga

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Девушка пластического хирурга Эдгара Каминского, который в прошлом году развелся с участницей дуэта “НеАнгелы“ Славой, озадачила Сеть новым постом. В Инстаграм арт-директор, автор проектов Ольга Богатая написала длинный текст о ревности и зависти, а также дала подписчикам советы, как избежать этих эмоций.

Публикацию Ольга дополнила эффектным фото, на котором позирует в облегающем нюдовом боди и распахнутом плаще в тон.

Чувство зависти ⠀

В мире insta-illusion чувство зависти становится вирусным. Оно поражает некоторых в легкой форме, а других доводит до ненависти.

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Зависть зарождается в моменте, когда человек начинает сравнивать себя с другими. Многие забывают, что сравнение является первым препятствием на пути к осознанности и счастью.

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Утром первым делом рука тянется не за стаканом воды, а к телефону, где каждый день ты видишь insta-див с идеальными телами, беззаботной, сказочной жизнью. И вот ты, еще вчера вполне довольная собой и успешная, получив повышение и купив помаду умопомрачительного оттенка, начинаешь чувствовать себя «недостаточно классной». Ну так, совсем чуть-чуть. И здесь запускается процесс самоанализа: «Что же такого надо сделать мне, чтобы быть, как она, эта идеальная insta-дива?», - написала Ольга.

В облегающем боди: Девушка Эдгара Каминского выставила эффектные фото instagram.com/bogataya_olga

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Также девушка отметила, что зависть можно использовать как мотиватор стать лучше и успешнее:

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Конечно, у многих возникает порыв подавить это чувство, скрыть его наличие и никому не признаваться. Но, как известно, сила противодействия равна силе действия: чем больше мы что-то отрицаем, тем больше оно хочет вырваться наружу и проявить себя во всей красе.

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В зависти единственное, что может быть хорошего ─ мотивация к развитию. Но это встречается так же редко, как и безвозмездная любовь.

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Кто-то начинает заниматься йогой, фитнесом, смотрит мастер-классы, экономит на еде и покупает дорогие туфли. И все это для того, чтобы получить свою порцию превосходства.

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Вместо того, чтобы завидовать и выискивать формулу успеха в чужой жизни, почему бы самому не стать причиной своих удач? Человек может стать лучше не на фоне других, а только в сравнении с собой вчерашним, - написала Богатая.

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В завершение поста Ольга процитировала индийского религиозного и духовного лидера Ошо и своего духовного наставника:



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У Ошо есть знаменитая цитата: «Какая разница, кто сильнее, кто умнее, красивее или богаче? Ведь, в конечном итоге, имеет значение только то, счастливый ты человек или нет».

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Один из моих духовных учителей всегда твердил, что говорить о ком-то — значит отдавать этому человеку свою энергию. Готова ли я раздавать энергию, которая жизненно необходима мне и только мне? Нет. Мое правило #1 в жизни — никого не обсуждать, не осуждать и не завидовать.

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А как вы относитесь к зависти? - написала Богатая.

Чуть позже Ольга написала еще один пост-мотиватор, который дополнила эффектным кадром в брючном костюме, надетом на голое тело.

В облегающем боди: Девушка Эдгара Каминского выставила эффектные фото instagram.com/bogataya_olga

Ранее мы писали, что Ольга Богатая выставила общее фото с Эдгаром Каминским.

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