Какие сериалы рекомендует посмотреть Соня Плакидюк

Fashion-фотограф поделилась подборкой любимых сериалов, которые точно вам понравятся .

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Больше месяца мы сидим по домам из-за карантина, и уже успели переделать все дела, до которых не доходили руки, и пересмотреть все фильмы, на которые постоянно не хватало времени. Самое время перейти к сериалам, а поможет в этом эксперт реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

“Корона“

Главные герои этого сериала — королева Елизавета II и остальные члены королевской семьи Великобритании. “Корона“ поможет взглянуть на их жизнь под другим углом и убедиться, что монархи — такие же люди, со своими чувствами и переживаниями. А еще это самый дорогой проект стримингового сервиса Netflix, что позволило ему в деталях передать атмосферу середины и конца ХХ века.



— Я не только люблю этот сериал, но и читаю о королевской семье, развлекаюсь так. Кажется, уже знаю о них все — кто с кем спал, кто с кем романы крутил, кто когда попал в немилость к королеве, — сказала Соня в разговоре с журналистом Романом Тимофеевым. — Читаешь о них и думаешь: «Да разве у меня проблемы? Вот у принцессы Дианы были проблемы…»

“Удивительная миссис Мейзел“

Этот американский комедийно-драматический сериал рассказывает, как изменилась жизнь домохозяйки Мириам Мейзел после того, как от нее ушел муж-изменщик.



— Сериал о миссис Мейзел — один из моих любимых. На карантине я смотрю его каждый день и хохочу в голос, — говорит эксперт модельного реалити Нового канала. — Очень рекомендую для поднятия настроения.

“Почему женщины убивают“

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Если вам нравится сериал “Отчаянные домохозяйки“ (кстати, по утрам он идет на Новом канале), обязательно обратите внимание и на этот проект. Его создателем также является Марк Черри, а в некоторых персонажах вы узнаете горячо любимых героинь. А расскажет “Почему женщины убивают“ о событиях, в разное время приведших к убийствам после того, как женщины узнают об изменах своих мужей.



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