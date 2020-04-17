"Очень красивая тут": Слава Каминская показала фото до уколов ботокса

Слава Каминская очаровала Сеть архивными снимками.

"Очень красивая тут": Слава Каминская показала архивное фото до уколов ботокса instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская очаровала Сеть архивным фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, на котором позирует в ярком облегающем платье и шляпке с цветастым украшением. И Слава, и ее коллега по дуэту Вика запечатлены с одинаковыми прическами - черным каре. В описании звезда отметила, что фото сделано до того, как она стала совершенствовать внешность уколами ботокса.

Спасибо , фБ🤣 форма лица без ботулотоксина 🤣 - мечта карикатуриста 🤣, - написала певица.

"Очень красивая тут": Слава Каминская показала архивное фото до уколов ботокса instagram.com/babaslavka

"Очень красивая тут": Слава Каминская показала архивное фото до уколов ботокса instagram.com/babaslavka

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Фолловеры пришли в восторг от снимков и отметили, что Славе очень идет темный цвет волос:

На Марию Миронову похожа😍

кстати тебе офигенно брюнеткой🌟

Была и всегда есть красотка!!!!! Так держать! Любкаю тебя Славдия😜

КЛАССНЫЕ!!!👍😂❤️❤️❤️

Красивые👍💐💐

Така лапочка 🌹

Віка класснюча!❤️

Вы на фото обе две одинаковые, как Сестры! Хрен отличишь! 😁

Вчера первый раз клип посмотрел, (уже 10 раз) который Роман, вообще сначала думал, что ты одна поёшь, очень долго не мог понять почему пишут, что вас двое в группе🤪😁 Потом нашёл остальные клипы и все на место ВСТАЛО!😂

Пушка ракета👍

Как давно это было?

А чего такая красивая?! 👍👍👍

Слегка А. Джоли😝 а так неповторимая Слава или Оля😝😍💥

А если без пластики, ботокса, косметики. Вай вай😮

Очень красивая тут, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская поразила Сеть интимным видео.

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