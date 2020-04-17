"Очень красивая тут": Слава Каминская показала фото до уколов ботокса
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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская очаровала Сеть архивным фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, на котором позирует в ярком облегающем платье и шляпке с цветастым украшением. И Слава, и ее коллега по дуэту Вика запечатлены с одинаковыми прическами - черным каре. В описании звезда отметила, что фото сделано до того, как она стала совершенствовать внешность уколами ботокса.
Спасибо , фБ🤣 форма лица без ботулотоксина 🤣 - мечта карикатуриста 🤣, - написала певица.
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Фолловеры пришли в восторг от снимков и отметили, что Славе очень идет темный цвет волос:
- На Марию Миронову похожа😍
- кстати тебе офигенно брюнеткой🌟
- Была и всегда есть красотка!!!!! Так держать! Любкаю тебя Славдия😜
- КЛАССНЫЕ!!!👍😂❤️❤️❤️
- Красивые👍💐💐
- Така лапочка 🌹
- Віка класснюча!❤️
- Вы на фото обе две одинаковые, как Сестры! Хрен отличишь! 😁
- Вчера первый раз клип посмотрел, (уже 10 раз) который Роман, вообще сначала думал, что ты одна поёшь, очень долго не мог понять почему пишут, что вас двое в группе🤪😁 Потом нашёл остальные клипы и все на место ВСТАЛО!😂
- Пушка ракета👍
- Как давно это было?
- А чего такая красивая?! 👍👍👍
- Слегка А. Джоли😝 а так неповторимая Слава или Оля😝😍💥
- А если без пластики, ботокса, косметики. Вай вай😮
- Очень красивая тут, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Слава Каминская поразила Сеть интимным видео.
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