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"Очень красивая тут": Слава Каминская показала фото до уколов ботокса

Комментариев: 2
Слава Каминская очаровала Сеть архивными снимками.

"Очень красивая тут": Слава Каминская показала архивное фото до уколов ботокса
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская очаровала Сеть архивным фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, на котором позирует в ярком облегающем платье и шляпке с цветастым украшением. И Слава, и ее коллега по дуэту Вика запечатлены с одинаковыми прическами - черным каре. В описании звезда отметила, что фото сделано до того, как она стала совершенствовать внешность уколами ботокса.

Спасибо , фБ🤣 форма лица без ботулотоксина 🤣 - мечта карикатуриста 🤣, - написала певица.

"Очень красивая тут": Слава Каминская показала архивное фото до уколов ботокса
instagram.com/babaslavka

"Очень красивая тут": Слава Каминская показала архивное фото до уколов ботокса
instagram.com/babaslavka

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Фолловеры пришли в восторг от снимков и отметили, что Славе очень идет темный цвет волос:

  • На Марию Миронову похожа😍
  • кстати тебе офигенно брюнеткой🌟
  • Была и всегда есть красотка!!!!! Так держать! Любкаю тебя Славдия😜
  • КЛАССНЫЕ!!!👍😂❤️❤️❤️
  • Красивые👍💐💐
  • Така лапочка 🌹
  • Віка класснюча!❤️
  • Вы на фото обе две одинаковые, как Сестры! Хрен отличишь! 😁
  • Вчера первый раз клип посмотрел, (уже 10 раз) который Роман, вообще сначала думал, что ты одна поёшь, очень долго не мог понять почему пишут, что вас двое в группе🤪😁 Потом нашёл остальные клипы и все на место ВСТАЛО!😂
  • Пушка ракета👍
  • Как давно это было?
  • А чего такая красивая?! 👍👍👍
  • Слегка А. Джоли😝 а так неповторимая Слава или Оля😝😍💥
  • А если без пластики, ботокса, косметики. Вай вай😮
  • Очень красивая тут, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская поразила Сеть интимным видео.

 

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Теги: Слава Каминская, неангелы, архивное фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.04.2020, 12:07
Оценка:  0
гость
Что-то сиськи уже низко висят.
гость  (аноним)  17.04.2020, 12:06
Оценка:  0
гость
До Джоли вам как c Полтавы Нью-Йорк.
гость  (аноним)  17.04.2020, 12:04
Оценка:  0
гость
Знаю одно что через 10-15 лет на её eбало страшно будет смотреть. Если не сдохнет раньше этого времени , как Фриске, Началова и остальные.
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