В откровенном купальнике: Падчерица Потапа поразила результатами похудения - фото

Наташа Горовая показала, как похудела за несколько месяцев - и рассказала, какой диеты придерживалась .

"Я и шорты": Падчерица Потапа поразила результатами похудения - фото instagram.com/natashka.gorovaya

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Падчерица украинского продюсера, рэпера Алексея Потапенко, дочь продюсера Ирины Горовой 22-летняя Наташа похвасталась в Сети результатами похудения. В Инстаграм девушка добавила фото в облегающих шортах и короткой спортивной кофте нюдового цвета.

В описании Наташа Горовая отметила, что наконец снова может смело позировать в таком наряде. Девушка написала, что похудела благодаря тем, кто не верил в ее хорошие результаты.

Я и шорты.

Последний раз носила шорты наверное в 2017-2018 году. Тогда мои ноги были более худенькими, подтянутыми. После этого данный вид одежды стал либо пляжным (но обязательно это должны были быть широкие шорты) либо домашним.



Мне было некомфортно, когда при ходьбе я видела, как болтаются мои ляшки😀



Я миллиард раз пыталась худеть, но конечно это всегда оказывалось безрезультатно.



Что я только ни пробовала - и курсы покупать, и возвращаться к диете, на которой сидела в 14 лет, и голодать и отказываться от различных продуктов и никогда не помогало ничего. “У тебя тенденция с годами толстеть, а не худеть“. Вот. Даная фраза от моего главного мотиватора повлияла на мое желание худеть, - написала Наташа.

Также Горовая-младшая показала обновленную фигуру в весьма откровенном купальнике:

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Кроме того, девушка расписала свой режим питания, который помог достичь идеальной формы:

С 10.02 я не кушаю после 19:00, только 2 раза нарушала (примерно в 19:30-20:00) по причине «не успела поесть» «домашний ужин после сауны на даче»



С 02.03 я придерживаюсь растительного питания в честь Поста. Я отказалась от всего животного, ни разу не сорвалась.

Не исключала алкоголь.



И вот только на прошлой неделе я увидела заветные -2кг на весах , Аминь 🙌🏻, - написала Наташа.

"Я и шорты": Падчерица Потапа поразила результатами похудения - фото instagram.com/natashka.gorovaya

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Чуть раньше Наташа выставила в Сеть коллаж их нескольких фото, на которых позирует в одной и той же одежде до и после похудения. На новых кадрах девушка стоит в кроп-топе и шортах на балконе своего дома.

02/08/2019 vs 13/04/2020



Вроде похудела 🤔

А летом мне казалось, что я худая



P.S. Худеть начала 10.02.2020 , дальше больше 🤭, - написала Наташа.

"Я и шорты": Падчерица Потапа поразила результатами похудения - фото instagram.com/natashka.gorovaya

"Я и шорты": Падчерица Потапа поразила результатами похудения - фото instagram.com/natashka.gorovaya

Подписчики похвалили фигуру девушки о отметили, что она “просто огонь“.

Ранее мы писали, что Ирина Горовая покорила Сеть яркими образами в карантин.

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