Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Юля, соберись!": Санина насмешила Сеть "неудачными" фото

Комментариев: 1
Певица показала, с каким настроением работает над новым альбомом .

"Юля, соберись!": Санина насмешила Сеть "неудачными" фото
instagram.com/the_hardkiss

Читай также: Солистка “The Hardkiss“ призналась, делала ли пластические операции

Украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина развеселила Сеть новыми снимками. В Инстаграм артистка добавила два фото, сделанные в домашней студии звукозаписи.

На одном кадре звезда скорчила рожицу, сделав “губки бантиком“, а второй получился размытым и-за резкого движения Саниной - но по силуэту видно, что Юля заливисто хохочет. В подписи певица объяснила, что так отдыхает в перерывах, записывая новый альбом.

Карантин карантинится.
Альбом пишется🤪, - написала Санина.

"Юля, соберись!": Санина насмешила Сеть "неудачными" фото
instagram.com/the_hardkiss

"Юля, соберись!": Санина насмешила Сеть "неудачными" фото
instagram.com/the_hardkiss

Подписчики отметили, что кадры подняли им настроение и предложили использовать фото как мэмы:

Читай также: Группа The Hardkiss выпустила впечатляющий клип на песню “Гора“

  • Юля, соберись! Прошу!
  • Мой муд на втором фото 😂
  • Спасибо за настроение, Юль ❤️😂 спасибо за живые посты, в них весь смысл ❣️ они делают нас нереально ближе друг к другу 🙏♥️
  • mood на карантине:Юлия Санина
  • Это я за столом учу ДЗ🤦🏼‍♂😂😂
  • 👍👍👍Юля ты самая лучшая!
  • 2е это я, если узнаю, что карантин продлевают
  • А губки бантиком прикольно))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина рассказала, как чуть не развелась с мужем. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Юлия Санина, карантин, забавные фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.04.2020, 18:46
Оценка:  0
гость
ЮЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь