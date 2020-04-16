Певица показала, с каким настроением работает над новым альбомом .

"Юля, соберись!": Санина насмешила Сеть "неудачными" фото instagram.com/the_hardkiss

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Украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина развеселила Сеть новыми снимками. В Инстаграм артистка добавила два фото, сделанные в домашней студии звукозаписи.

На одном кадре звезда скорчила рожицу, сделав “губки бантиком“, а второй получился размытым и-за резкого движения Саниной - но по силуэту видно, что Юля заливисто хохочет. В подписи певица объяснила, что так отдыхает в перерывах, записывая новый альбом.

Карантин карантинится.

Альбом пишется🤪, - написала Санина.

"Юля, соберись!": Санина насмешила Сеть "неудачными" фото instagram.com/the_hardkiss

"Юля, соберись!": Санина насмешила Сеть "неудачными" фото instagram.com/the_hardkiss

Подписчики отметили, что кадры подняли им настроение и предложили использовать фото как мэмы:

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Юля, соберись! Прошу!

Мой муд на втором фото 😂

Спасибо за настроение, Юль ❤️😂 спасибо за живые посты, в них весь смысл ❣️ они делают нас нереально ближе друг к другу 🙏♥️

mood на карантине:Юлия Санина

Это я за столом учу ДЗ🤦🏼‍♂😂😂

👍👍👍Юля ты самая лучшая!

2е это я, если узнаю, что карантин продлевают

А губки бантиком прикольно))) - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина рассказала, как чуть не развелась с мужем.

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