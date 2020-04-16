"Юля, соберись!": Санина насмешила Сеть "неудачными" фото
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Украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина развеселила Сеть новыми снимками. В Инстаграм артистка добавила два фото, сделанные в домашней студии звукозаписи.
На одном кадре звезда скорчила рожицу, сделав “губки бантиком“, а второй получился размытым и-за резкого движения Саниной - но по силуэту видно, что Юля заливисто хохочет. В подписи певица объяснила, что так отдыхает в перерывах, записывая новый альбом.
Карантин карантинится.
Альбом пишется🤪, - написала Санина.
Подписчики отметили, что кадры подняли им настроение и предложили использовать фото как мэмы:
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- Юля, соберись! Прошу!
- Мой муд на втором фото 😂
- Спасибо за настроение, Юль ❤️😂 спасибо за живые посты, в них весь смысл ❣️ они делают нас нереально ближе друг к другу 🙏♥️
- mood на карантине:Юлия Санина
- Это я за столом учу ДЗ🤦🏼♂😂😂
- 👍👍👍Юля ты самая лучшая!
- 2е это я, если узнаю, что карантин продлевают
- А губки бантиком прикольно))) - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Юлия Санина рассказала, как чуть не развелась с мужем.
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