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Почему Сергей Притула не любит делать селфи с поклонниками

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Ведущий Нового канала почти никогда не отказывает людям в том, чтобы сделать совместное фото на память. Однако снимкам он все-таки предпочитает автографы.
Почему Сергей Притула не любит делать селфи с поклонниками
Почему Сергей Притула не любит делать селфи с поклонниками
пресс-служба

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Сергей Притула с радостью готов сфотографироваться с поклонниками, но только в подходящий для этого момент. Ведущий рассказал историю, когда его просили сделать снимок в неуместной ситуации.

– Автографи я даю значно охочіше, ніж роблю селфі, – говорит ведущий «СуперИнтуиции». – Тому що з селфі дуже часто буває прикра ситуація. Адже люди іноді не зважають на те, чим ти займаєшся у момент, коли вони хочуть зробити фото. Нерідко це буває дуже недоречно. Моя улюблена історія, коли ми сиділи в ресторані невеликою групою друзів. У мого товариша був день народження. І я стояв з бокалом шампанського і говорив йому тост. Стільки душі зазвичай вкладаєш у такі речі. У цей момент підходить якась жіночка з дитиною і каже: «Сфотографируйтесь с ребенком, пожалуйста». І я кажу: «Із задоволенням, але почекайте, будь ласка, пару хвилин, я закінчу і приділю вам увагу». А вона: «Вам что, жалко для ребенка одну минуту?» Такі ситуації жодним чином не допомагають появі конструктивного діалогу з людиною, яка хоче селфі або автограф.

Почему Сергей Притула не любит делать селфи с поклонниками
Почему Сергей Притула не любит делать селфи с поклонниками
пресс-служба

Нередко люди ловят своих кумиров в туалетах, возле дома или прямо на улице. Сергея поклонники очень часто встречают на вокзале, когда он едет на гастроли.

– З автографами взагалі проблеми немає, – объясняет Притула. – Це ж не сфоткатися, коли ти зранку виліз з потяга з мішками під очима та обличчям як у шарпея (смеется). Тому, будь ласка, зважайте на те, в який момент ви підходите по фото.

Ранее мы писали о любимых странах Сергея Притулы. 

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Теги: Сергей Притула
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