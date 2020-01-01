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Звезда "Аббатства Даунтон" заявила, что научила Брэда Питта целоваться

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Элизабет Макговерн призналась, что в молодости Брэд Питт очень плохо целовался.
Звезда "Аббатства Даунтон" заявила, что научила Брэда Питта целоваться
Звезда "Аббатства Даунтон" заявила, что научила Брэда Питта целоваться
GettyImages

Американская актриса и певица Элизабет Макговерн, которая наиболее известная по роли Коры Кроули в “Аббатстве Даунтон“, удивила фанов неожиданным заявлением.

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Так, в программе “The Kelly Clarkson Show“ 58-летняя артистка вспомнила о совместных съемках с Брэдом Питтом. В 1994 году актеры сыграли влюбленную пару в фильме “Услуга“. Элизабет отметила, что до 30 лет Питт плохо целовался, поэтому ей пришлось потренировать коллегу, чтобы в кадре их поцелуй выглядел удедительно.

“Я делала это, как оплачиваемую работу, потому что мы были на съемочной площадке. Есть худшие способы заработать себе на жизнь, поэтому я не жаловалась. Я сделала его таким, какой он есть. Он узнал обо всем от меня!“, - поделилась Макговерн.

Звезда
Звезда "Аббатства Даунтон" заявила, что научила Брэда Питта целоваться
pinterest.com

Ранее сообщалось, что Брэд Питт вспомнил случай, за который ему стыдно.

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Теги: Брэд Питт, Элизабет МакГоверн
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Источник: Ivona bigmir)net

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