Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Она была старше на 12 лет": Участница "Холостяка-10" Аня рассказала об отношениях с девушкой

Комментариев: 0
Участница романтического реалити “Холостяк-10“ Аня рассказала об опыте отношений с девушками.
Участница "Холостяка-10" Аня рассказала об отношениях с девушкой
Участница "Холостяка-10" Аня рассказала об отношениях с девушкой
пресс-служба

Читай также: “Холостяк-10“: Где и когда смотреть седьмой выпуск

Одна из самых прямолинейных и смелых участниц романтического реалити СТБ “Холостяк-10“ Аня не скрывает того факта, что у нее был опыт отношений не только с представителями противоположного пола, но и с девушкой. Об этом холостячка откровенно написала в социальной сети.

“Да, у меня были отношения с девушкой. Мы ходили на свидания, дарили друг другу подарки и даже (О, БОЖЕ!) занимались сексом. Мы поигрались и хватит. Сейчас мы поддерживаем хорошие дружеские отношения. Я люблю мужчин, и она тоже. Но это не помешало родиться нашим теплым эмоциям друг к другу“, – призналась Аня.

Она также отметила, что еще со школы восхищалась видными женщинами.

“Поцелуй с девушкой присутствовал везде, а целоваться с подружками на дискотеках стало классикой, – рассказала участница. – Потом мне посчастливилось, и мой бывший молодой человек пригласил девушку, чтобы я попробовала, как это. Мне было 20, а она была старше меня на 12 лет. Бывшая гимнастка, которая работала учительницей, с нереальной фигурой и сумасшедшей женской энергетикой. Выпив вина, мы с ней вошли в кураж и все происходило очень естественно. У меня была эйфория от того, как это было классно“.

Участница
Участница "Холостяка-10" Аня рассказала об отношениях с девушкой
пресс-служба

Читай также: “Не верю в пандемию“: Первая победительница “Холостяка“ высказалась о коронавирусе

Вместе с этим, участница реалити отметила, что больше не представляет отношений с девушкой и хочет завести семью. 

“Я вижу с собой только сильную личность, мужчину, к которому я буду тянуться, – акцентировала холостячка. – Я считаю себя бисексуальной, но только в сексуальном плане. Девушки прекрасны – сексуальные, игривые, темпераментные, легкие и эмоциональные. Но отношений я не вижу с женщиной, никакой“.

Аня добавила: “Я наигралась. И вижу рядом с собой только мужчину. Я уже хочу семью, детей и домашние посиделки по субботам“.

А как будут развиваться отношения Ани с Максом – смотрите уже в эту пятницу, 17 апреля в 19:00, в романтическом реалити “Холостяк-10“ на СТБ!

Как прошел шестой выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Холостяк 10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь