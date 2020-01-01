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Потап признался, как относится к обнаженным фото Насти Каменских

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Артист отметил, что очень уверен в своей любви и позволяет супруге буквально все .

Потап признался, как относится к обнаженным фото Насти Каменских
Потап признался, как относится к обнаженным фото Насти Каменских
пресс-служба

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Откровенные фотографии Насти Каменских время от времени появляются в ее соцсетях. Но как на такое обнажение реагирует ее муж Потап? В программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале "Украина", он прокомментировал сексуальные фотографии жены.

Певица NK, которая похудела на 20 килограммов, за последние полгода опубликовала десятки фотографий с отдыха в купальнике и даже без него. И вызвала бурную реакцию завистников и хейтеров. Настя игнорирует эти комментарии. Она продолжает заниматься спортом и публиковать откровенные фотографии, от которых без ума мужчины. Потап же говорит, что спокойно относится к ним.

Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все, – говорит Потап в программе «Зірковий шлях».

Потап признался, как относится к обнаженным фото Насти Каменских
Потап признался, как относится к обнаженным фото Насти Каменских
instagram.com/kamenskux

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Кроме того, артист добавляет, что ему самому очень нравятся эти фотографии и то, что они вызывают восторг у поклонников певицы.

Мне даже нравятся эти откровенные фото, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая, – заверил в эфире канала "Украина" он.

Ранее мы писали, что Потап снял забавный клип о карантине вместе с Каменских. 

 

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Теги: Потап, Настя Каменских, обнаженные фото, семьи звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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