Влад Топалов пожаловался на то, что не может найти общий язык с полуторагодовалым сыном.

"Вообще его не понимаю": Муж Тодоренко поделился забавным фото с сынишкой instagram.com/vladtopalovofficial

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Карантин это не только самоизоляция и ограничение контактов, но и прекрасная возможность наконец провести больше времени со своими детьми. В особенности это касается “звездных пап“, которые в обычное время постоянно заняты работой. Так, муж телеведущей, блогера Регины Тодоренко музыкант Влад Топалов позабавил Сеть свежим фото с полуторагодовалым сыном Майклом. Фото артист добавил в Инстаграм.

В кадре папа с сыном сидят друг напротив друга на полу. Влад показывает Майклу страничку детской книги, в которую малыш заинтересованно смотрит. При этом ошеломленный отец корчит забавную рожицу.

Я вооообщеееее его не понимаю😒😢😏🤔🤭😤😱😩😩😩😩😩😩😩 Это так грустно...... 😕, - написал музыкант.

"Вообще его не понимаю": Муж Тодоренко поделился забавным фото с сынишкой instagram.com/vladtopalovofficial

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Фолловеры Влада отметили, что стоит наслаждаться этим периодом малыша, а также пошутили, что мама сможет быть переводчиком:

Это так кайфово.🧡🧡🧡 Наслаждайтесь каждой минутой, детки так быстро растут. 😢

Надо устранить неравноправие)—одеть майку и трусы человеку)

Попробуй на языке панды)🐼

😂😂😂 МАМА- переводчик👍 мама всегда понимает😊😊😊

Панда, Мишутку не понимает?)) Срочно переводчик нужен в виде мамы)))❤️

Будьте здоровы!

Влад, это дети нового формата)) нам до них , как до космоса🙈🙈❤️

Хочешь понимать Майкла - думай как Майкл, - пошутили в Сети.

Чуть раньше Топалов уже выставлял новые фото с сыном. Так, на одном из них артист показал, как во время карантина играет с Майклом.

"Вообще его не понимаю": Муж Тодоренко поделился забавным фото с сынишкой instagram.com/vladtopalovofficial

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко поразила Сеть новым нарядом.

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