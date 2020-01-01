"Счастье в мелочах": Снежана Бабкина похвасталась новым достижением сына

Супруга музыканта Сергея Бабкина поделилась новым фото с 10-месячным сыном.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина, танцовщица и актриса Снежана Бабкина очаровала Сеть новой фотографией с младшим сыном Елисеем, которому 19 апреля исполнится 10 месяцев.

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На своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала кадр, где она сидит на ступеньках и играет с малышом. Елисей позировал спиной к камере. В описании к снимку Снежана рассказала, что у сына вылез первый зуб. Артистка призналась, что это стало для всех членов семьи очень радостным событием.

“Первый Зуб!!!🦷 Без 3 дней 10 месяцев нашему золотоволосому Принцу!👶🏼 И сегодня за обедом мы обнаружили зуб! Ура! Мы все так его ждали😆 Радовались так, будто карантин отменили🤣или даже больше!!! Пели, танцевали, ложечкой “поцокали“! Счастье в Мелочах, Друзья‼️“, - написала Снежана.

Снежана Бабкина похвасталась новым достижением сына Скриншот

Напомним, ранее жену Бабкина раскритиковали в Сети за фото покупок.

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