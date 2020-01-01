Ведущий "Кохання на виживання" Олег Кензов вспомнил, как праздновал Пасху в детстве .

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Для украинцев Пасха – один из самых важных праздников в году. Даже не очень религиозные люди не отказывают себе в удовольствии полакомиться вкусной пасочкой и встретиться с близкими. Правда, в этом году карантин внес в празднование коррективы. Сейчас безопаснее оставаться дома. Пышные празднования лучше перенести на попозже. Но вспоминать о них не запрещено. Что и сделал Олег Кензов.

– Пасха – это, безусловно, семейный праздник, – говорит ведущий «Кохання на виживання». – С детства отмечал, что в это время на дворе уже стоит хорошая погода. Поэтому семейные вылазки на природу были любимым делом. Папа отвечал за приготовление шашлыка, мама – за вкусные паски. И какая же Пасха без крашенок. Главным событием были бои крашенок, кто кого победит. Увы или к счастью как глава семьи папа всегда побеждал (смеется). Хотя и не важно, кто выигрывал, главное, что это всегда был день, который всех нас объединял.

Олег Кензов рассказал о пасхальных традициях пресс-служба

– Любой период затишья или перемен дается нам по своей воле или в силу обстоятельств не просто так, – рассуждает ведущий. – Это прекрасный повод побыть одному или в кругу самых близких. Хотя во время карантина даже появились мэмы на тему, что во многих семьях, которые проводят время на общих квадратных метрах, началась чуть ли не «холодная война». Но это всего лишь мэмы.

Хотя в этом году празднование пройдет иначе, на карантин Олег не жалуется.

Олег считает, что главное – провести это время в спокойствии. Чтобы проживание на одной территории в изоляции не стало прообразом реалити «Кохання на виживання», премьера которого – уже этой осенью на Новом канале.

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