Соблазнительная Тина Кунаки запостила архивные кадры "беременной" фотосессии

Супруга Венсана Касселя поделилась черно-белыми фото с округлившимся животиком.

Известная французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала фанам, как выглядела год назад. Звезда опубликовала снимки, где она позировала еще будучи беременной дочерью Амазонией.

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Так, на своей странице в Инстаграм 23-летняя знаменитость разместила два черно-белых кадрах, на которых можно увидеть ее округлившийся живот. На первом снимке Кунаки позировала обнаженной, прикрыв грудь белой простыней. А на втором фото Тина запечатлена в длинном легком платье.

Тина Кунаки запостила архивные кадры "беременной" фотосессии Скриншот

Тина Кунаки запостила архивные кадры "беременной" фотосессии Скриншот

Напомним, ранее Тина Кунаки показала пляжное фото топлес.

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