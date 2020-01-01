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Соблазнительная Тина Кунаки запостила архивные кадры "беременной" фотосессии

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Супруга Венсана Касселя поделилась черно-белыми фото с округлившимся животиком.
Соблазнительная Тина Кунаки запостила архивные кадры "беременной" фотосессии
Соблазнительная Тина Кунаки запостила архивные кадры "беременной" фотосессии

Известная французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала фанам, как выглядела год назад. Звезда опубликовала снимки, где она позировала еще будучи беременной дочерью Амазонией.

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Так, на своей странице в Инстаграм 23-летняя знаменитость разместила два черно-белых кадрах, на которых можно увидеть ее округлившийся живот. На первом снимке Кунаки позировала обнаженной, прикрыв грудь белой простыней. А на втором фото Тина запечатлена в длинном легком платье.

Тина Кунаки запостила архивные кадры
Тина Кунаки запостила архивные кадры "беременной" фотосессии
Скриншот

Тина Кунаки запостила архивные кадры
Тина Кунаки запостила архивные кадры "беременной" фотосессии
Скриншот

Напомним, ранее Тина Кунаки показала пляжное фото топлес.

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Теги: Тина Кунаки
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Источник: Ivona bigmir)net

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