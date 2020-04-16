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"Выглядит на 18": Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией

Комментариев: 2
Ведущая приняла участие в проекте фотографа Кати Кондратьевой.
"Выглядит на 18": Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
"Выглядит на 18": Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая и модель Катя Осадчая поделились с подписчиками результатом необычной фотосессии. Знаменитость приняла участие в проекте Кати Кондратьевой. Суть проекта в том, что фотограф снимает звезд через веб-камеру, не нарушая правил карантина.

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Так, на странице Осадчей в Инстаграм появилась подборка кадров, где она позирует во дворе своего дома. На снимках Катя запечатлена в белой футболке с надписью “Stay home“, розовой кофте и светлых джинсах.Свой образ звезда программы “Світське життя“ дополнила жемчужным ожерельем.

“Пишаюсь людьми, що не зважаючи на карантин продовжуть свою справу, так @kate_kondratieva фотографує онлайн і ось що вийшло з нашого експеременту. Ми з @kate_kondratieva не знайомі поки особисто, але вже попрацювали 😄 радію, коли в житті є те, що ніколи з тобою не траплялося, так ось з фотосесією онлайн 😅 дякую за настрій і дякую @borodina тільки ти могла організувати зйомку у власний ДР 😆❤️“, - поделилась впечатлениями Осадчая.

Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Скриншот

Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Скриншот

Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Скриншот

Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Скриншот

Поклонники засыпали ведущую множеством комплиментов:

  • Такая красивая и молоденькая💟💟💟
  • Класс, такі справжні фото ❤️
  • Як гарно❤️👏
  • Мотивуєте на позитив 🌹🌹🌹
  • Які щиріі фото вийшли 😻неймовірно
  • Катя ви надзвичайно гарна❤️
  • Как у Вас получается все время выглядеть на 18? В чем Ваш секрет?

Напомним, ранее Катя Осадчая показала, как проходят ее рабочие будни во время карантина.

 

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Теги: Катя Осадчая
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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trgvm1    16.04.2020, 13:38
Оценка:  +1
trgvm1
ПЛОСКАЯ ШВАБРА
гость  (аноним)  16.04.2020, 13:26
Оценка:  +1
гость
Тупое лошадиное eбало. Пускай умоется и посмотрит на себя без светоэффектов и фотошопа .
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