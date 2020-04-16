"Выглядит на 18": Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией
Украинская ведущая и модель Катя Осадчая поделились с подписчиками результатом необычной фотосессии. Знаменитость приняла участие в проекте Кати Кондратьевой. Суть проекта в том, что фотограф снимает звезд через веб-камеру, не нарушая правил карантина.
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Так, на странице Осадчей в Инстаграм появилась подборка кадров, где она позирует во дворе своего дома. На снимках Катя запечатлена в белой футболке с надписью “Stay home“, розовой кофте и светлых джинсах.Свой образ звезда программы “Світське життя“ дополнила жемчужным ожерельем.
“Пишаюсь людьми, що не зважаючи на карантин продовжуть свою справу, так @kate_kondratieva фотографує онлайн і ось що вийшло з нашого експеременту. Ми з @kate_kondratieva не знайомі поки особисто, але вже попрацювали 😄 радію, коли в житті є те, що ніколи з тобою не траплялося, так ось з фотосесією онлайн 😅 дякую за настрій і дякую @borodina тільки ти могла організувати зйомку у власний ДР 😆❤️“, - поделилась впечатлениями Осадчая.
Поклонники засыпали ведущую множеством комплиментов:
- Такая красивая и молоденькая💟💟💟
- Класс, такі справжні фото ❤️
- Як гарно❤️👏
- Мотивуєте на позитив 🌹🌹🌹
- Які щиріі фото вийшли 😻неймовірно
- Катя ви надзвичайно гарна❤️
- Как у Вас получается все время выглядеть на 18? В чем Ваш секрет?
Напомним, ранее Катя Осадчая показала, как проходят ее рабочие будни во время карантина.
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