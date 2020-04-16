"Выглядит на 18": Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией

Ведущая приняла участие в проекте фотографа Кати Кондратьевой.

Украинская ведущая и модель Катя Осадчая поделились с подписчиками результатом необычной фотосессии. Знаменитость приняла участие в проекте Кати Кондратьевой. Суть проекта в том, что фотограф снимает звезд через веб-камеру, не нарушая правил карантина.

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Так, на странице Осадчей в Инстаграм появилась подборка кадров, где она позирует во дворе своего дома. На снимках Катя запечатлена в белой футболке с надписью “Stay home“, розовой кофте и светлых джинсах.Свой образ звезда программы “Світське життя“ дополнила жемчужным ожерельем.

“Пишаюсь людьми, що не зважаючи на карантин продовжуть свою справу, так @kate_kondratieva фотографує онлайн і ось що вийшло з нашого експеременту. Ми з @kate_kondratieva не знайомі поки особисто, але вже попрацювали 😄 радію, коли в житті є те, що ніколи з тобою не траплялося, так ось з фотосесією онлайн 😅 дякую за настрій і дякую @borodina тільки ти могла організувати зйомку у власний ДР 😆❤️“, - поделилась впечатлениями Осадчая.

Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией Скриншот

Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией Скриншот

Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией Скриншот

Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией Скриншот

Поклонники засыпали ведущую множеством комплиментов:

Такая красивая и молоденькая💟💟💟

Класс, такі справжні фото ❤️

Як гарно❤️👏

Мотивуєте на позитив 🌹🌹🌹

Які щиріі фото вийшли 😻неймовірно

Катя ви надзвичайно гарна❤️

Как у Вас получается все время выглядеть на 18? В чем Ваш секрет?

Напомним, ранее Катя Осадчая показала, как проходят ее рабочие будни во время карантина.

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