Супермодель показала, как чистит зубы - и нарвалась на критику в Сети.

"Королева гигиены": Ратаковски изумила Сеть прямым эфиром из ванной - видео instagram.com/emrata

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Карантинный период - это время, когда знаменитости активно общаются со своими подписчиками в соцсетях, демонстрируя разнообразные стороны своего быта. Так, на днях американская супермодель Эмили Ратаковски удивила подписчиков необычным прямым эфиром в Инстаграм из ванной. Видео появилось на страничке Ратаковски. В кадре модель появляется около умывальника, одетая в кроп-топ и открытые трусики. На протяжении всего видео красотка... чистит зубы электрической зубной щеткой.

Как структуралистский фильм или тест Уорхола, - подписала видео Эмили.

Некоторые фолловеры Эмраты были возмущены подобным видео и отметили. что им это "не особо интересно", однако часть подписчиков, включая селебритис, пошутили по поводу ролика и назвали Эмили "королевой гигиены":

Я буквально собираюсь сделать #EmrataToothbrushChallenge, - написала модель Белла Хадид.

Ранее мы писали, что Холли Берри присоединилась к карантинному челленджу.

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