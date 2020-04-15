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Бунтарка: Маша Ефросинина станцевала карантинный танец без подушки - видео

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Телеведущая засветилась в домашней обстановке в нарядной одежде .

Маша Ефросинина станцевала карантинный танец без подушки - видео
Маша Ефросинина станцевала карантинный танец без подушки - видео
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина, которая не раз говорила в своей программе “Экзамен“, что обожает красивую одежду и ее шкафы буквально ломятся от нарядов, запротестовала в карантин и сняла видео в нарядных платьях и комплектах.

Ролик Маша выложила в Инстаграм. В кадре телеведущая позирует с домашними принадлежностями, часто меняя яркие одежки. Также Ефросинина зажигательно танцует в оригинальной шелковой пижаме. В подписи к видео Маша пояснила, что это ответ популярному в Сети #PillowChallenge.

Не хочу одеваться в подушку #скучаюпоплатьям 💃🏻Кто со мной? #хроникикарантина
Wearing @chloe #chloekiev, - написала Ефросинина.

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Подписчики поддержали Машу и поблагодарили, что не стала выставлять фото со спальными принадлежностями:

  • “але, полиция, мой сосед постриженим ходит... “ 😂😂😂а Маша, с педикюром, маникюром, и ВСЯ такая красивая 😭😭😭😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  • Слава богу - не подушка!!!! Платья - кайф!!!! 👌
  • Спасибо Вам за «БЕЗ ПОДУШЕК» тошнит от них)))
  • Платье хорошие но внешность и харизма лучше)
  • Красотка!!! 🔥🔥🔥❤️❤️❤️ Такую красоту и подушкой с одеялом не испортишь!!! 👍👍👍❤️❤️❤️
  • Я сегодня целый день по комнате в платье в пол хожу😂
  • Шикарные брючки 😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских устроила жгучие танцы без одежды.

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Теги: карантин, наряды звезд, Маша Ефросинина, забавное видео
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Источник: IVONА bigmir)net

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