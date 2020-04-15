Горячий трек: Джамала и Laud перепели главный хит 2019 года "Señorita"

Джамала опубликовала кавер-версию трека "Señorita" исполнителей Шона Мендеса и Камилы Кабельо.

Победительница “Евровидения 2016“, украинская певица Джамала продолжает радовать подписчиков кавер-версиями на всемирно известные хиты. Так, на этот раз на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала видео, где она в дуэте с финалистом “Голосу країни“, певцом Laud исполняет один из самых популярных треков 2019 года.

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В ярком домашнем ролике Джамала в голубом платье в черный горошек и Laud в сорочке со цветочным принтом спели горячий хит “Señorita“ канадского певца Шона Мендеса и американо-кубинской артистки Камилы Кабельо.

“Hola Amigos! Давайте трохи потанцюємо! Одягайте яскраве вбрання і зустрічайте кавер на гарячий дует @shawnmendes та @camila_cabello Señorita! В нашій обробці з чудовим співаком @laud_vk Співаємо вдома, танцюємо вдома! Головне - не сумуємо і не читаємо забагато новин 😂😘❤️“, - написала Джамала.

Напомним, ранее Джамала перепела хит “Underdog“ американки Алишии Киз.

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