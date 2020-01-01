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Супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела в подростковом возрасте

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Знаменитость опубликовала архивное фото 20-летней давности.
Супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела в подростковом возрасте
instagram.com/irinashayk

Всемирно известная российская супермодель и экс-супруга актера Брэдли Купера Ирина Шейк поделилась в соцсети редким кадром из личного архива.

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На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок 20-летней давности. На фото юная Ирина позирует возле фонтана в в брюках-клеш белого цвета, желтом топе и коричневых босоножках. В описанию к снимку Шейк отметила, что на кадре она запечатлена в 14-летнем возрасте.

Скриншот

Ранее Ирина Шейк засветилась на презентации в прозрачном платье.

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Теги: Ирина Шейк
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Источник: Ivona bigmir)net

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