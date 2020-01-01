Супермодель Ирина Шейк показала, как выглядела в подростковом возрасте

Знаменитость опубликовала архивное фото 20-летней давности.

Всемирно известная российская супермодель и экс-супруга актера Брэдли Купера Ирина Шейк поделилась в соцсети редким кадром из личного архива.

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На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок 20-летней давности. На фото юная Ирина позирует возле фонтана в в брюках-клеш белого цвета, желтом топе и коричневых босоножках. В описанию к снимку Шейк отметила, что на кадре она запечатлена в 14-летнем возрасте.

Скриншот

Ранее Ирина Шейк засветилась на презентации в прозрачном платье.

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