Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Редкий кадр: Одесская Барби показала детское фото с натуральным цветом волос

Комментариев: 0
Валерия Лукьянова показала детское фото и удивила Сеть.

Редкий кадр: Одесская Барби показала детское фото с натуральным цветом волос
Редкий кадр: Одесская Барби показала детское фото с натуральным цветом волос
instagram.com/valeria_lukyanova21

Читай также: “Одесская Барби“ похудела еще больше - как сейчас выглядит Лукьянова

Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая известна под псевдо “Одесская Барби“ благодаря сильному сходству со знаменитой куклой, показала детское фото.

В Инстаграм знаменитость добавила архивный снимок, на котором она позирует в белом платьице с бантиками и вышивкой. Светлые волосы девочки подобраны наверх, а голубые глаза поражают своим серьезным "недетским" выражением.

Угадайте кто .... Кстати говоря вот мой натуральный цвет волос . Думаю у меня такой сейчас пошёл бы?) Но я конечно не собираюсь ничего менять)... Мой любимый цвет волос белый несмотря ни на что... - написала Лукьянова.

Редкий кадр: Одесская Барби показала детское фото с натуральным цветом волос
Редкий кадр: Одесская Барби показала детское фото с натуральным цветом волос
instagram.com/valeria_lukyanova21

Читай также: Одесская Барби рассекретила свою основную работу

Подписчики пришли в восторг от фото и отметили, что Валерия с детства выглядит очень эффектно и "кукольно":

  • Очень красивая)
  • Ваш натуральный цвет очарователен
  • Помимо волос , лицо тоже - натуральное
  • Такое взрослое лицо...
  • Какая вы красивая, Валерия 😍
  • Какой же вы ангел Валерия 😍😍
  • Вообще не изменился взгляд у вас
  • Очень красивые черты лица
  • Похожи на фарфоровую куколку, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Одесская Барби показала фото в купальнике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Барби, Одесская Барби, детские фото, архивное фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь