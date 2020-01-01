Редкий кадр: Одесская Барби показала детское фото с натуральным цветом волос
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Популярная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая известна под псевдо “Одесская Барби“ благодаря сильному сходству со знаменитой куклой, показала детское фото.
В Инстаграм знаменитость добавила архивный снимок, на котором она позирует в белом платьице с бантиками и вышивкой. Светлые волосы девочки подобраны наверх, а голубые глаза поражают своим серьезным "недетским" выражением.
Угадайте кто .... Кстати говоря вот мой натуральный цвет волос . Думаю у меня такой сейчас пошёл бы?) Но я конечно не собираюсь ничего менять)... Мой любимый цвет волос белый несмотря ни на что... - написала Лукьянова.
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Подписчики пришли в восторг от фото и отметили, что Валерия с детства выглядит очень эффектно и "кукольно":
- Очень красивая)
- Ваш натуральный цвет очарователен
- Помимо волос , лицо тоже - натуральное
- Такое взрослое лицо...
- Какая вы красивая, Валерия 😍
- Какой же вы ангел Валерия 😍😍
- Вообще не изменился взгляд у вас
- Очень красивые черты лица
- Похожи на фарфоровую куколку, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Одесская Барби показала фото в купальнике.
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