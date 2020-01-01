Артистка призвала подписчиков оставаться дома, использовав пикантное фото.

Сексуально и непошло: Дорофеева поразила Сеть обнаженными ягодицами instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева смутила поклонников новой публикацией в карантин. В Инстаграм звезда добавила пикантное фото, на котором позирует в футболке и трусиках-танга, обнажившими большую часть ягодиц красотки.

Таким необычным снимком Надя призвала подписчиков оставаться дома в самоизоляции - соответствующую надпись она добавила на фото, "прикрыв" ею полуобнаженные ягодицы.

Ну вы поняли 😉😂, - написала Дорофеева.

Сексуально и непошло: Дорофеева поразила Сеть обнаженными ягодицами instagram.com/nadyadorofeeva

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Поклонники отметили, что им очень понравилось фото Нади и пошутили, что муж певицы, наверно, очень комфортно себя чувствует в карантин:

Сексуально, эстетично, не пошло - очень красиво❤️

За буквами ничего не видно. Убери их

Это как Дантес видит тебя по утрам❤️

Ухх.. красиваяяя😍💓😍💓😍💓

Какая красивая😻😻😻😻😻😻😻😻😻

Ну да, если бы я Дантесом был, я бы вообще легко дома сидел, как нефиг делать

Не поняли)))

Бомба🔥

Ты бомба

Очень красивая ❤️❤️🥰

Как всегда КРАСАВИЦА!😍🔥

I will🌼

Вав,неймовірна обожнюю тебе!!!!!!

Поняли что задницы не видно😭😳, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева развеселила Сеть домашним нарядом.

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