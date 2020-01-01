Сексуально и непошло: Дорофеева поразила Сеть обнаженными ягодицами
Читай также: “Время и Стекло“ выпустили карантинную версию хита “Навсегда/Никогда“
Певица Надя Дорофеева смутила поклонников новой публикацией в карантин. В Инстаграм звезда добавила пикантное фото, на котором позирует в футболке и трусиках-танга, обнажившими большую часть ягодиц красотки.
Таким необычным снимком Надя призвала подписчиков оставаться дома в самоизоляции - соответствующую надпись она добавила на фото, "прикрыв" ею полуобнаженные ягодицы.
Ну вы поняли 😉😂, - написала Дорофеева.
Читай также: "Время и Стекло" выпустили карантинную версию хита "Навсегда/Никогда"
Поклонники отметили, что им очень понравилось фото Нади и пошутили, что муж певицы, наверно, очень комфортно себя чувствует в карантин:
- Сексуально, эстетично, не пошло - очень красиво❤️
- За буквами ничего не видно. Убери их
- Это как Дантес видит тебя по утрам❤️
- Ухх.. красиваяяя😍💓😍💓😍💓
- Какая красивая😻😻😻😻😻😻😻😻😻
- Ну да, если бы я Дантесом был, я бы вообще легко дома сидел, как нефиг делать
- Не поняли)))
- Бомба🔥
- Ты бомба
- Очень красивая ❤️❤️🥰
- Как всегда КРАСАВИЦА!😍🔥
- I will🌼
- Вав,неймовірна обожнюю тебе!!!!!!
- Поняли что задницы не видно😭😳, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева развеселила Сеть домашним нарядом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил