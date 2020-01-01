"Не верю в пандемию": Первая победительница "Холостяка" высказалась о коронавирусе

Александра Шульгина попала в скандал из-за нового поста в соцсети о COVID-19.

Читай также: “Холостяк Украина“: Как сложилась личная жизнь главных героев шоу

Победительница первого сезона романтического проекта “Холостяк“ Александра Шульгина нарвалась на критику пользователей Сети из-за высказывания о коронавирусе. На своей странице в Инстаграм девушка заявила, что не верит в пандемию и вообще новостям, которые подают СМИ.

“Я НЕ ВЕРЮ В ПАНДЕМИЮ. И считаю, что нас обалденно разыграли! Да, вирус, который поражает легкие - существует. Он похож на грипп и не так страшен, как его преподносят. Также он цепляется к тем, кто ИЗНАЧАЛЬНО болен или имеет слабый иммунитет. Их и убивает. Но если б и не covid-19, этот человек умер бы. Я не верю цифрам, которые показывают по тв“.

Читай также: Топ-10 книг по психологии и самопознанию: Подборка от участницы “Холостяка-10“ Ани

Александра заявила, что у нее есть доказательства того, что в мире нет пандемии COVID-19. Так, Шульгина написала, что из ее 250 тысяч знакомых никто не заболел. Также звезда призналась, что лично ездила по клиникам и они оказались пустыми. Кроме того, девушка написала, что статистика смертей за январь-апрель прошлых годов почти одинаковая, как и в этом году.

“Я вообще не верю НОВОСТЯМ и у меня есть доказательства.

1. Из моих 250 тыс людей ( родных, друзей, подписчиков по миру!!) - нет заболевших. А у вас?

2. Ни в Америке, ни в Китае ни даже в Италии нет такого количества больных, как нам преподносят! Я лично ездила по клиникам, мои друзья по Ломбардии ( самая “красная“ зона Италии), я смотрела видео #showyourhospital. И? Удивитесь вы! Больницы пустые. Но кому-то выгодно поддерживать “шоу эпидемии“.

3. А теперь к интересному. Поднимите статистику смертей в вашей стране за прошлый, позапрошлые январь-февраль-март-апрель и вы увидите, что цифра плюс-минус одинаковая. О чем это говорит? Сколько умирало людей раньше, умирает и сейчас - НЕ БОЛЬШЕ! Разница лишь в том, что всех умерших от рака, сердечного приступа и других болезней сейчас оформляют, как умерших от коронавируса. Теперь вопрос? Это пандемия? 🙂“.

В конце скандального поста Александра заявила, что ей жаль тех, кто вынужден ходить в “намордниках“. Сама же она выбрала “жить“ и отправилась в путешествие во Флориду, США.

“Жаль тех, кого посадили принудительно на поводок и надели намордники. В Америке у нас есть выбор. И мой выбор - ЖИТЬ. Поэтому мы сели в машину и поехали в путешествие по Флориде. И знаете, что? Оказывается отели в 2-х часах езды от Майами открыты, как и бассейны и пляжи... Хотя мы также “красная зона“.

"Не верю в пандемию": Первая победительница "Холостяка" высказалась о коронавирусе Скриншот

Большинство подписчиков раскритиковали публикацию победительницы “Холостяка“.

Есть заболевшие из знакомых!!! А может статистика такая потому что все таки процент определённый на карантине? Не думали ? Отели открыты там, ну окей, безумные люди хотят заработать, все как обычно, ничего нового, а другие бездумные будут за это платить ! На каждый товар, найдётся свой потребитель ! И еще задумайтесь о всемирной экономике, я думаю это не выгодно ни одной стране на планете!

У моих друзей из NY заболела вся семья, тесты у всех и у маленьких детей. У знакомой 2 родственника из Германии умерли, были тесты

А вы пробовали смотреть профили врачей в том же Нью Йорке, которые рассказывают о ситуации? Когда они всей больницей чуть ли не празднуют каждый случай, когда человеку становится легче и с него снимают аппарат ивл! Тоже все неправда?

Печально, что человек с такой аудиторией, но без медицинского образования позволяет себе так высказываться. Дай Бог, чтоб вас и ваших знакомых это не коснулось. А я каждый день снимки из реанимации описываю. Но вы все бессмертные гуляйте, карантин для слабаков! Аппаратов ИВЛ “хватит на всех“

У Ломбардії за рік не вмирало стільки скільки за пару днів пандемії, тому не були готові до поховання такої кількості людей. Весь світ визнав це пандемією, але наші люди самі мудрі, чи ви у такий спосіб собі рейтинг піднімаєте?

Ранее мы писали, кто покинул проект “Холостяк-10“ в шестом выпуске.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.