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Дерзкий кадр: Кароль покорила Сеть постельным фото

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Певица показала кадр, на котором запечатлена в пикантной позе на кровати.

Дерзкий кадр: Кароль покорила Сеть постельным фото
Дерзкий кадр: Кароль покорила Сеть постельным фото
instagram.com/_fantina

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В Украине продолжается карантин, а звезды шоу-биза в час временной передышки продолжают радовать поклонников своими фото и видео в соцсетях. Порой фото весьма пикантные, как в новой публикации певицы Тины Кароль.

На фан-страничке Кароль в Инстаграм появился “постельный снимок“ звезды: Тина в кадре лежит на кровати в махровом халате и с полотенцем на голове. Одна рука певицы покоится у нее на талии, а второй Кароль прикрывает лицо. Пикантности кадру придает чуть распахнутые борта халата, обнажающие часть пышной груди Тины.

Судя по акценту на кулоне и кольце Кароль, кадр был сделан для рекламной компании ювелирного бренда, лицом которого является Тина.

С прекрасным, новым утром! Пусть сегодня оно, непременно, принесет тебе удачу и счастье. Пусть этим утром твоя жизнь станет лучше чем вчера! - написали в публикации.

Дерзкий кадр: Кароль покорила Сеть постельным фото
Дерзкий кадр: Кароль покорила Сеть постельным фото
instagram.com/_fantina

Поклонники отметили в комментариях, что их очень впечатлило фото Кароль и написали, что утро не может быть не добрым, когда в Сеть попадают такие фото любимой певицы. 

Ранее мы писали, что Тина Кароль показала детское фото со своей семьей. 

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Теги: Тина Кароль, постельное белье, постельное фото, халат
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Источник: IVONА bigmir)net

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