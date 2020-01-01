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Пляжный кадр: Эрика Герцег засветила стройную талию в купальнике

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Певица запостила архивное фото с отдыха в Сен-Тропе.
Пляжный кадр: Эрика Герцег засветила стройную талию в купальнике
Пляжный кадр: Эрика Герцег засветила стройную талию в купальнике
instagram.com/erikaherceg

Украинская исполнительница, модель и участница группы “ВИА Гра“ Эрика Герцег в очередной раз похвасталась идеальной фигурой. Звезда поделилась в Сети пляжным фото.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала снимок с отдыха в Сен-Тропе. На архивном кадре Эрика позирует в белом бикини с принтом и солнцезащитных очках. Отметим, что Герцег разместила это фото, чтобы принять участие в #bestphototokeepfitchallenge. Певица уверена, что кадр послужить отличной мотивацией к занятиям спорту.

Эрика Герцег засветила стройную талию в купальнике
Эрика Герцег засветила стройную талию в купальнике
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать пикантный снимок солистки “ВИА Гры“.

  • Великолепно 💫❤️💦☀️🌊хочу уже на пляж 🏖
  • Фигура просто бомба. Скиньте пожалуйста основные упражнения, которые вы выполняете.
  • Хороша 😍😍😍 ты наша идеальная мотивация! Не дадим карантину нас расслабить 👌🏽😜💪🏽
  • Вот это фигурааа😍😍😍🔥🔥🔥 Эричка, а вы себе хоть иногда позволяете вредности какие-нибудь, фастфуд?
  • Красива и душой и телом😍. А какой у тебя ангельский голос. Ждем новых сольных песен🌹🌹🌹
  • Идеальная🔥❤️😍
  • Боже,какая ты шикарная!😻

Напомним, ранее Седокова заявила, что Меладзе жестко манипулировал участницами “ВИА Гры“.

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Теги: Эрика Герцег
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Источник: Ivona bigmir)net

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