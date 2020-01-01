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"Ждала этого целую вечность": Ольга Куриленко объяснила, почему наслаждается карантином

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Переболевшая коронавирусом нашла для себя множество плюсов в самоизоляции.
"Ждала этого целую вечность": Ольга Куриленко объяснила, почему наслаждается карантином
"Ждала этого целую вечность": Ольга Куриленко объяснила, почему наслаждается карантином
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Всемирно известная актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая три недели назад заявила, что у нее больше нет симптомов коронавируса, рассказала, чем занимается на карантине.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость опубликовала снимок без макияжа и призналась, что она удивилась, услышав, что некоторые пользователи Сети жалуются на скуку в самоизоляции. Ольга призналась, что она на карантине занимается тем, на что не хватало времени из-за работы.

“Я читала, что многим людям скучно сидеть взаперти, и они не знают, что делать в течение дня. Я удивлена, услышав это, потому что у меня все наоборот. Мне лично очень нравится это время (теперь, когда я выздоровела), так как мне не нужно никуда идти, мне не нужно путешествовать и мне не нужно работать. Я жаждала этого перерыва целую вечность, и теперь я могу наверстать упущенное. У меня так много вещей, которые я оставила на потом, потому что у меня просто не было времени заниматься из-за постоянной работы! И теперь я могу наконец-то наверстать упущенное“, - поделилась Куриленко.

Кроме того, Ольга опубликовала список полезных дел для тех, кому скучно на карантине.

“Даже если у вас нет потерь, чтобы наверстать упущенное, в доме так много занятий, как: приготовление пищи, просмотр старых вещей и сортировка того, что вам больше не нужно, затем пожертвуйте все эти вещи или просто выбросите - освободите место в вашем доме! Вы можете переставить все. Вы можете сортировать свои фотографии, файлы на вашем компьютере и т. д. Читать! Воспитывать себя. Выучить новый язык. Проведите время с членами вашей семьи, которые живут в одном доме. Я делала все это, и у меня не было ни минуты свободной. Ни разу мне не было скучно. Наоборот, я считаю, что мои дни проходят слишком быстро, и я хотела бы, чтобы дни были длиннее. Но даже несмотря на то, что я работаю над своими личными делами, я все еще отдыхаю от работы, которая мне так нужна. Если вы не болеете прямо сейчас (или члены вашей семьи) НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!!! Удачи!“, - написала актриса.

Ольга Куриленко объяснила, почему наслаждается карантином
Ольга Куриленко объяснила, почему наслаждается карантином
Скриншот

Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, почему рассказала в соцсети о заражении COVID-19.

 

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona bigmir)net

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