Беременная Сиара оригинально рассекретила пол будущего малыша - видео

Певица готовится в третий раз стать мамой.

Американская певица, модель и актриса Сиара, которая в конце января объявила о третьей беременности, рассекретила пол будущего ребенка.

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34-летняя артистка решила необычным способом сообщить супругу, игроку в поло Расселу Уилсону и детям - сыну Фьючеру Захиру и дочери Сиенне Принсесс, кто у них родится - мальчик или девочка.

На своей странице в Инстаграм Сиара опубликовала видео, где она вместе со всей семьей позирует на зеленой лужайке. Певица одновременно с мужем взрывают хлопушки, из которых вылетают синие конфетти.

“Это мальчик!“ - восторженно кричат в ролике Сиара и Рассел.

Ранее мы писали, что актриса Эми Шумер официально поменяла имя годовалого сына.

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