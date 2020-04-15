"Жертва нападения?": Дочка Поляковой поразила синяками и ссадинами

Маша Полякова сделала кадры в стиле магшот с окровавленным лицом и синяками - фолловеры раскритиковали девушку .

"Жертва нападения?": Дочка Поляковой поразила Сеть синяками и ссадинами instagram.com/mashapolyakova/

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В карантин каждый развлекается как может: например 15-летняя дочка певицы Оли Поляковой начинающая модель и блогер Маша удивляет подписчиков в Сети новомодными трендами. Так, недавно девушка добавила в Инстаграм несколько фото, на которых позирует с лицом, покрытым синяками и ссадинами. В подписи Полякова-младшая пояснила, что это грим, а сделан он был для того, чтобы соответствовать стилю “магшот“ ( в идеале это портрет преступника, который делают сразу после ареста - ред.).

Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot . А как вы относитесь к современным трендам?? - уточнила Маша.

"Жертва нападения?": Дочка Поляковой поразила Сеть синяками и ссадинами instagram.com/mashapolyakova

"Жертва нападения?": Дочка Поляковой поразила Сеть синяками и ссадинами instagram.com/mashapolyakova

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Подписчики по-разному отнеслись к необычному творчеству Маши Поляковой: часть пришла в восторг от фото, однако многие назвали такие снимки “глупыми“ и уточнили “когда “магшот“ стал изображать жертву вместо самого преступника:

Это прекрасно😍😍😍😍😍😍

Хейтеры избили ?

Даже сказал бы дебилизм

Неужели вам не доходит что магшот это фотографии преступниц и преступников,а не кровь из носа и синяки

Тоже не понимаю как оно так трансформировалось из преступников в жертвы

и фотки без позирования должны быть как бы 😅😬

Нет ничего красивого в этом тренде

Я ЧЕКАЮ КОМЕНТ ВІД ОЛІ😆😆😍

До таких трендів погано, вважаю, що це не несе ніякого сенсу, оскільки більшість просто викладає такі фотки.

Глупо, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова показала фото после падения с лошади.



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