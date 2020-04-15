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"Жертва нападения?": Дочка Поляковой поразила Сеть синяками и ссадинами

Комментариев: 1
Маша Полякова сделала кадры в стиле магшот с окровавленным лицом и синяками - фолловеры раскритиковали девушку .

 

"Жертва нападения?": Дочка Поляковой поразила Сеть синяками и ссадинами
instagram.com/mashapolyakova/

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В карантин каждый развлекается как может: например 15-летняя дочка певицы Оли Поляковой начинающая модель и блогер Маша удивляет подписчиков в Сети новомодными трендами. Так, недавно девушка добавила в Инстаграм несколько фото, на которых позирует с лицом, покрытым синяками и ссадинами. В подписи Полякова-младшая пояснила, что это грим, а сделан он был для того, чтобы соответствовать стилю "магшот" ( в идеале это портрет преступника, который делают сразу после ареста - ред.). 

Не волнуйтесь со мной все хорошо, это просто mugshot . А как вы относитесь к современным трендам?? - уточнила Маша.

"Жертва нападения?": Дочка Поляковой поразила Сеть синяками и ссадинами
instagram.com/mashapolyakova

"Жертва нападения?": Дочка Поляковой поразила Сеть синяками и ссадинами
instagram.com/mashapolyakova

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Подписчики по-разному отнеслись к необычному творчеству Маши Поляковой: часть пришла в восторг от фото, однако многие назвали такие снимки "глупыми" и уточнили "когда "магшот" стал изображать жертву вместо самого преступника:

  • Это прекрасно😍😍😍😍😍😍
  • Хейтеры избили ?
  • Даже сказал бы дебилизм
  • Неужели вам не доходит что магшот это фотографии преступниц и преступников,а не кровь из носа и синяки
  • Тоже не понимаю как оно так трансформировалось из преступников в жертвы
  • и фотки без позирования должны быть как бы 😅😬
  • Нет ничего красивого в этом тренде
  • Я ЧЕКАЮ КОМЕНТ ВІД ОЛІ😆😆😍
  • До таких трендів погано, вважаю, що це не несе ніякого сенсу, оскільки більшість просто викладає такі фотки.
  • Глупо, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Маша Полякова показала фото после падения с лошади.

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Теги: синяки, побои, Маша Полякова, Оля Полякова, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.04.2020, 12:56
Оценка:  0
гость
Она от мамы унаследовала дебелизм.
гость  (аноним)  15.04.2020, 12:55
Оценка:  0
гость
Эту малолетнюю шалаву , когда-то найдут в заброшенном здании в таком состоянии, выeбаной и задушеной.
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