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Дважды в одну реку: На "Від пацанки до панянки" пришла участница первого сезона

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Участница первого сезона реалити Нового канала снова попробует свои силы в Школе леди .
Дважды в одну реку: На «Від пацанки до панянки» пришла участница первого сезона
Дважды в одну реку: На «Від пацанки до панянки» пришла участница первого сезона
пресс-служба

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Несколько дней педагоги Школы леди интриговали зрителей в соцсетях. Они сообщили, что реалити ждет пополнение. Ученица придет непростая, а настоящая «бомба». Интрига раскрылась в 9-м выпуске – «бомбой» стала 23-летняя Настя #Мивина Иваненко.

Впервые на изменения в жизни она решилась в 19 лет. Девушка попала в первый сезон реалити «Від пацанки до панянки». Но после трех недель участия ее исключили из Школы леди.

– За такое короткое время обучения я ничего не успела почерпнуть, – признается «пацанка». – После выгона пыталась что-то в себе менять. Но потом перестала двигаться вперед. Единственное, что существенно изменилось – я переехала жить в Киев.

Дважды в одну реку: На «Від пацанки до панянки» пришла участница первого сезона
Дважды в одну реку: На «Від пацанки до панянки» пришла участница первого сезона
пресс-служба

В столице «пацанка» работает и профессионально занимается регби. После спортивных тренировок она вступает в другую «игру» – алкогольную. Настя выпивает и ведет себя как типичная «пацанка». Из-за поведения не может построить личную жизнь.

– После первого сезона реалити я разошлась с парнем, – откровенничает #Мивина. – Потом он напился на работе, его «переклинило», и он повесился на проводе. Каждый день об этом думаю. Теперь боюсь привязываться к людям, а также чтобы они привязывались ко мне. Поэтому у меня нет никакой личной жизни.

Дважды в одну реку: На «Від пацанки до панянки» пришла участница первого сезона
Дважды в одну реку: На «Від пацанки до панянки» пришла участница первого сезона
пресс-служба

Не смогла девушка построить и теплые отношения с родной матерью.

– Что бы я ни меняла, к чему бы ни стремилась, каких бы высот ни достигала, мама всегда недовольна мной, – говорит девушка. – Она ко мне холодна, и я отвечаю ей взаимностью.

В Школу леди Настя Иваненко пришла, чтобы раскрыть свою женственность. Ведь девушка мечтает найти любимого человека и построить крепкую семью. Сможет ли она переломить себя – смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале в реалити «Від пацанки до панянки»

Ранее мы писали, что участницы “Від пацанки до панянки“ приставали к Тарасу Тополе. 

 

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Теги: новый канал, від пацанки до панянки
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