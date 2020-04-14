"Время и Стекло" выпустили карантинную версию хита "Навсегда/Никогда"

Надя Дорофеева и Позитив исполнили песню по видеосвязи под аккомпанемент Дантеса.

Участники популярной украинской группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) перепели свой последний хит “Навсегда/Никогда“ в условиях карантина.

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Так, на странице Нади в Инстаграм появилось видео, где она вместе с Позитивом исполняет песню по видеосвязи. В ролике Дорофеева сидит на ступеньках, а рядом с ней - ее муж, Владимир Дантес играет на гитаре. А Позитив в это время находится за столом в одной из комнат своего дома.

“Навсегда / Никогда. Карантин version. Моя любимая наша песня 💔 Владимир Дантес спасибо за помощь 🙏“, - подписала видео Дорофеева.

Поклонники принялись активно комментировать карантинную версию композиции “Навсегда/Никогда“.

Це шикарно❤️❤️❤️❤️

Все ваши песни вдохновляют меня🙏, под эту я грущу зная,что эта песня последняя...Я очень люблю вас, спасибо за ваш труд.

Обожаю эту песню. Самая душевная😭 как жаль, что вы ее так и не исполнил на своих концертах ...💓

Это превосходно😭💔прям мурашки по коже😭😭

Як красиво😍😍😍😍люблю вас дуже♥️

Можно слушать бесконечно, чистый кайф для ушей😍🤤

Я плачу😭😭💔

Ранее сообщалось, что “Время и Стекло“ объявили о распаде.

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