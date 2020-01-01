Реакция украинского шоубиза на трагедию в Зоне отчуждения.

Пожар в Чернобыле - что звезды пишут в соцсетях instagram.com/the_hardkiss

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Звезды украинского шоубиза отреагировали на сложную ситуацию с пожаром в Чернобыльской зоне, который не могли потушить уже около 9 дней - возгорание началось 4 апреля и на сегодня охватило более 3,5 тыс. гектаров леса и сельскохозяйственных угодий. Пожар начался из-за поджога. Сегодня, 14 апреля, стало известно, что благодаря дождю и усиленной работе пожарных, огонь удалось потушить.

Один из самых эмоциональных постов написала в Инстаграм фронвумен ONUKA Наталия Жижченко. Артистка отметила, что пока человечество не научится ценить землю на которой живет, трагедии будут продолжаться. Пост Наталии похвалили ее фолловеры:

Сториз Наталии Жижченко instagram.com/onukaofficial

Также эмоционально отреагировала на происходящее фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, она отметила, что трагедия задела ее за живое:

Привлечено 353 человека, 89 единиц техники, 250 т. воды для того, чтобы потушить масштабный пожар в зоне ЧАЭС.

6 апреля был задержан молодой мужчина, который ‼️забавы ради‼️поджег траву в нескольких местах, после чего уже не смог справиться с пламенем, которое стремительно разрасталось... у меня нет слов. Огромная благодарность всем пожарным, которые сейчас борются со стихией🙏, - написала артистка.

Пост Юлии Саниной instagram.com/the_hardkiss

Певица Наталия Могилевская отметила в своем посте, что у нее в голове не укладываются масштабы ущерба и разрушения, которые причинил пожар. Артистка написала благодарность пожарным и опубликовала контакты групп помощи:

Просто не укладывается в голове! Более 3500 гектаров сожжённой лесной территории, уничтожено 12 бывших сел, несколько кладбищ в Чернобыльской зоне, многие животные потеряли свои дома и остались без еды! Предварительные убытки оцениваются в десятки миллионов гривен.



Основной причиной лесных пожаров называют поджоги местными жителями травы, во многих из них цель поджога травы: “Ради забавы“! Люди я прошу и призываю вас быть осознанными! Своим поступкам, действиям, мыслям! Ваша жизнь, жизнь ваших близких, соседей по улице, города, области, страны, мира вцелом в наших руках!



Огромная благодарность и низкий поклон нашим спасателям, пожарной авицаии и всем, кто рискует своим здоровьем, жизнью ради всех нас и десятый день борятся с огненной стихией! Сил Вам и здоровья!

🙏🏻

P. S. В стори прикрепляю ссылку на группу Assoc. of Chornobyl Tour Operators, люди из которой помогают пожарным и спасателям в это трудное время, - написала звезда.

Пост Наталии Могилевской instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также на трагедию отреагировали Алексей Потапенко и Ирина Горовая, которые являются совладельцами продюсерского центра MOZGI. В Инстаграм они разместили пост, в котором назвали пожарных героями.

Публикация Ирины Горовой instagram.com/gorovaya_irina

Публикация Потапа instagram.com/realpotap

Телеведущая Екатерина Осадчая добавила в Инстаграм картинку, на которой изображен пожарный наряду с врачом и военным - как одна из трех сил, которые сейчас борются с несчастьями, одолевающими Украину.

Сториз Кати Осадчей instagram.com/kosadcha

Телеведущий Андрей Бедняков также отреагировал на ситуацию в Чернобыле. В Инстаграм он уточнил, “почему молчат и пора ли уже перебираться в бункер“.

Сториз Андрея Беднякова instagram.com/biedniakov

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