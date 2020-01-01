Победительница "Евровидения" собирает деньги на пошив защитных костюмов для врачей.

Известная украинская исполнительница, которая выиграла “Евровидение-2016“, Джамала поделилась с подписчиками важной новостью. Знаменитость приняла решение организовать благотворительную акцию по сбору средств для украинских медиков.

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Так, на своей странице в Инстаграм беременная Джамала заявила, что готова продать вещи со своего гардероба. Певица планирует отдать заработанные деньги на пошив защитных костюмов для врачей, которые помогают заболевшим коронавирусом.

Артистка создала отдельный аккаунт в Инстаграм, где будет публиковать снимки своей одежды, с которой готова распрощаться ради украинских врачей.

“Сидя дома, мне пришла вот какая идея. Я хочу обменять свои вещи на защитные костюмы для врачей! Здесь я буду делиться своими нарядами @looks_of_jamala Вы сможете их приобрести и, надеюсь, они будут радовать вас. Ведь карантин закончится, а у вас останутся красивые и нужные вам вещи! А ещё вы сделаете доброе дело - поможете обеспечить врачей защитными костюмами!“, - написала Джамала.

Джамала продает свою одежду ради украинских врачей Скриншот

Джамала продает свою одежду ради украинских врачей Скриншот

Напомним, ранее Джамала перепела хит “Underdog“ американки Алишии Киз.

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