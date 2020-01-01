Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джамала продает свою одежду ради украинских врачей

Комментариев: 0
Победительница "Евровидения" собирает деньги на пошив защитных костюмов для врачей.
Джамала продает свою одежду ради украинских врачей
Джамала продает свою одежду ради украинских врачей
instagram.com/looks_of_jamala

Известная украинская исполнительница, которая выиграла “Евровидение-2016“, Джамала поделилась с подписчиками важной новостью. Знаменитость приняла решение организовать благотворительную акцию по сбору средств для украинских медиков.

Читай также: “Со мной виделись только через стекло“: Джамала вспомнила, как переболела скарлатиной

Так, на своей странице в Инстаграм беременная Джамала заявила, что готова продать вещи со своего гардероба. Певица планирует отдать заработанные деньги на пошив защитных костюмов для врачей, которые помогают заболевшим коронавирусом.

Артистка создала отдельный аккаунт в Инстаграм, где будет публиковать снимки своей одежды, с которой готова распрощаться ради украинских врачей.

“Сидя дома, мне пришла вот какая идея. Я хочу обменять свои вещи на защитные костюмы для врачей! Здесь я буду делиться своими нарядами @looks_of_jamala Вы сможете их приобрести и, надеюсь, они будут радовать вас. Ведь карантин закончится, а у вас останутся красивые и нужные вам вещи! А ещё вы сделаете доброе дело - поможете обеспечить врачей защитными костюмами!“, - написала Джамала.

Джамала продает свою одежду ради украинских врачей
Джамала продает свою одежду ради украинских врачей
Скриншот

Джамала продает свою одежду ради украинских врачей
Джамала продает свою одежду ради украинских врачей
Скриншот

Напомним, ранее Джамала перепела хит “Underdog“ американки Алишии Киз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джамала
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь