Украинская актриса трогательно поздравила супруга с днем рождения.

Победительница песенного конкурса “Евровидение 2004“, украинская певица Руслана засыпала свою страницу в Инстаграм редкими семейными фотографиями.

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Так, по случаю дня рождения своего супруга, музыкального продюсера Александра Ксенофонтова, артистка опубликовала целую серию ярких и романтических снимков с именинником. А в описании к кадрах Руслана добавила трогательный стих, в котором назвала Александра особенным и заявила, что всегда будет рядом.

“Я знаю людину, у якої безмежне Серце,

він просто справжній, він особливий,

хоча б для мене...

у свому серці він носить Всесвіт,

його ідеї завжди вражають,

я знаю точно, що він ще скаже найголовніше Слово, бо він мрійливий,

і трохи дивний, він Особливий, хоча б для мене.... Я буду поруч завжди з тобою,

а ти злітай, народжений Весною.... і не вагайся де світло а де тінь,

ти просто мрій....

Сьогодні день народження мого Сашка

Без зайвого пафосу, він людина з Безмежним Серцем.

Я... Люблю“, - написала певица.

Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром Скриншот

Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром Скриншот

Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром Скриншот

Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром Скриншот

Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром Скриншот

Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром Скриншот

Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром Скриншот

Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром Скриншот

Ранее сообщалось, что победительница “Евровидения“ Руслана презентовала новый мини-альбом.

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