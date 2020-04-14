Руслана показала в Сети редкие фото с мужем Александром
Победительница песенного конкурса “Евровидение 2004“, украинская певица Руслана засыпала свою страницу в Инстаграм редкими семейными фотографиями.
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Так, по случаю дня рождения своего супруга, музыкального продюсера Александра Ксенофонтова, артистка опубликовала целую серию ярких и романтических снимков с именинником. А в описании к кадрах Руслана добавила трогательный стих, в котором назвала Александра особенным и заявила, что всегда будет рядом.
“Я знаю людину, у якої безмежне Серце,
він просто справжній, він особливий,
хоча б для мене...
у свому серці він носить Всесвіт,
його ідеї завжди вражають,
я знаю точно, що він ще скаже найголовніше Слово, бо він мрійливий,
і трохи дивний, він Особливий, хоча б для мене.... Я буду поруч завжди з тобою,
а ти злітай, народжений Весною.... і не вагайся де світло а де тінь,
ти просто мрій....
Сьогодні день народження мого Сашка
Без зайвого пафосу, він людина з Безмежним Серцем.
Я... Люблю“, - написала певица.
Ранее сообщалось, что победительница “Евровидения“ Руслана презентовала новый мини-альбом.
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