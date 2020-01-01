Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Больше не брюнетка: Екатерина Кухар изменила имидж на карантине

Комментариев: 0
Прима-балерина сменила цвет волос с темного на блонд.

Екатерина Кухар изменила имидж на карантине
Екатерина Кухар изменила имидж на карантине
пресс-служба

Читай также: Любимые книги звезд: Что советует почитать Екатерина Кухар

Прима-балерина Екатерина Кухар во время «вынужденного отдыха» решила поэкспериментировать со своим образом и осветлить цвет волос. Балерина на 33-й день карантина перекрасилась из жгучей брюнетки в коньячный блонд.

Екатерина Кухар изменила имидж на карантине
Екатерина Кухар изменила имидж на карантине
пресс-служба

Читай также: “Вот такая я Дюймовочка“: Екатерина Кухар рассекретила свой рост

Екатерина Кухар:

Мало кто знает, но еще в училище у меня были роскошные длинные волосы цвета золотой пшеницы. Сейчас, мне кажется, во время карантина, когда маникюра и педикюра уже давно не было, самое время натуральной красоты, захотелось вернуться к своему естественному цвету волос. Мужу нравится, хотя сделать это было очень сложно, обычно из брюнетки в такой цвет, как у меня сейчас, выходят около полу года, а мне понадобилось всего 4 покраски за один день.

Екатерина Кухар изменила имидж на карантине
Екатерина Кухар изменила имидж на карантине

На перевоплощение у балерины ушло около 15 часов, с 12:30 дня она начала эксперимент с волосами и в 4 утра уже была коньячного цвета. В эксперименте принимал участие ее муж, который под чутким  руководством стилиста по волосам Александра Левинского и  Skype-связи, поэтапно осваивал новую профессию и взамен получил не только новый опыт, но и знакомую незнакомку. В процессе перевоплощения никто не пострадал, пара продолжает жить вместе, воспитывать двоих детей и  на развод подавать пока не планируют.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар поразила снимком в белье. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар, смена имиджа, блондинка, смена цвета волос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь