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46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери

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Папарацци засняли голливудскую актрису Кейт Бекинсейл с новым бойфрендом.
46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
46-летняя Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
GettyImages

У известной британской актрисы, звезды франшизы “Другой мир“ Кейт Бекинсейл появился новый молодой возлюбленный. После разрыва с 26-летним актером Питом Дэвидсоном звезда закрутила роман с 22-летний рок-музыкантом Гуди Грейсом. Парень всего на год старше за дочь Бекинсейл от  актера Майкла Шина - Лили Мо Шин.

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Первые совместные фотографии Кейт и Гуди были опубликованы 13 апреля в издании The ​​Daily Mail, после чего кадры заполонили Сеть. На снимках, которые сделали папарацци, влюбленные гуляют, держась за руки. 

Отметим, что Кейт Бекинсейл официально была замужем только один раз - с режиссером с режиссером “Другого мира“Леном Уайзманом. Они сыграли свадьбу в 2004 году, а спустя 11 лет пара распалась. Развод официально был оформлен в ноябре 2019 года.

Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
Скриншот

Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
Скриншот

Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
Скриншот

Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
Кейт Бекинсейл закрутила роман с ровесником своей дочери
Скриншот

Ранее сообщалось, что звезда “Гарри Поттера“ Руперт Гринт впервые станет отцом.

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Теги: Кейт Бекинсейл
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Источник: Ivona bigmir)net

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