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"Мне трудно верить в нас": ONUKA ошеломила Сеть эмоциональным постом

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Наталия Жижченко написала о пожаре в Чернобыле и отметила, что многие из нас так и не научились ценить свою землю.

"Мне трудно верить в нас": ONUKA ошеломила Сеть эмоциональным постом
instagram.com/onukaofficial

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Украинская певица и музыкант, фронтвумен группы ONUKA Наталия Жижченко поразила Сеть эмоциональным постом, касающимся пожара в Чернобыльской зоне, который продолжается уже больше недели. Публикацию артистка сделала в Инстаграм.

В ней Наталия отметила, что страшная ситуация, которая происходит сейчас, случилась из-за того, что мы не помним о трагедий, которые уже случались в прошлом, и не ценим землю, на которой живем. Притом артистка обратилась не только к украинцам, но и ко всему человечеству.

К посту Жижченко добавила фото, на котором позирует в куртке и капюшоне - на фоне мрачного и невыразительного пейзажа.

Спасибо за сегодняшний дождь
Вы все несомненно слышали, что Зона отчуждения горит и по всем данным - это поджог.
Даже через десять последствия Чернобыля не только для Украины, но и для всего мира, до сих пор поражают. Но вместо того, чтобы помнить об этой трагедии, чтобы не допустить подобного в будущем, кто-то решает начать коварную и бездумную игру, что может привести к катастрофическим результатам.

Трудно верить в будущее, если человечество до сих пор слепо отказывается ценить место, где представилась возможность жить. Еще сложнее - верить в нас самих, когда мы способны так просто поставить на кон собственную жизнь. Сегодня большинство из нас остается ежедневно дома с родными и близкими. Возможно время поговорить - все ли мы делаем правильно, достаточно осведомлены, или прилагаем максимум усилий, чтобы воспитать думающее и сознательное поколение?
И снова так же иронически «квітне квітень», - написала Наталия.

"Мне трудно верить в нас": ONUKA ошеломила Сеть эмоциональным постом
instagram.com/onukaofficial

Ранее мы писали, что проект ONUKA объявил о творческой паузе.

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Теги: пожар, Чернобыль, Наталия Жижченко, ONUKA
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Источник: IVONА bigmir)net

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