Седокова заявила, что Меладзе жестко манипулировал участницами "ВИА Гры"

Анна Седокова рассказала, почему не общается с бывшими коллегами по группе "ВИА Гра".

Известная украинская певица, участница “золотого“ состава культовой группы “ВИА Гра“ Анна Седокова удивила неожиданным заявлением о продюсере и композиторе Константине Меладзе.

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На днях знаменитость приняла участие в прямом эфире Оли Поляковой в Инстаграм. Артистки поиграли в “Правду или Действие“. Так, во время эфира Седокова рассказала, почему не общается с экс-коллегами по “ВИА Гре“. По ее словам, причиной стала жесткая манипуляция со стороны продюсера коллектива Константина Меладзе.

“Мы объявили друг другу холодную войну. Она в принципе до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами ни, как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: “Кто станет моей музой сегодня?“. Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше“, - заявила Анна.

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Кроме того, звезда рассказала, почему популярность группы в последние года снизилась. Седокова убеждена, что сейчас Меладзе больше тратит энергии на свою жену, экс-солистку “ВИА Гры“ Веру Брежневу.

“Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: “Секундочку! Куда вы смотрите?“. Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица…“, - сказала Анна.

Ранее Седокова в откровенном купальнике рассказала, где бы хотела провести карантин.

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