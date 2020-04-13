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"Какая актриса пропадает": Миша Романова сняла забавное видео о карантине

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Экс-"ВИА Гра" позабавила подписчиков новым роликом.
"Какая актриса пропадает": Миша Романова сняла забавное видео о карантине
"Какая актриса пропадает": Миша Романова сняла забавное видео о карантине
instagram.com/misharomanova

Украинская исполнительница, бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Миша Романова порадовала подписчиков новой публикацией в соцсети. Звезда запостила короткий ролик на тему карантина.

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Так, на своей странице в Инстаграм певица опубликовала видео, где ей передают воду, однако такой напиток не устраивает Романову. Позже Миша получает желанные три бутылки алкоголя. При этом можно услышать детский смех. Ролик был снят на кухне исполнительницы. Артистка была одета в длинную клетчатую рубашку.

“Шёл 30 день карантина 🙄“, - подписала Миша Романова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шёл 30 день карантина 🙄

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

Многие пользователи Сети отметили, что у певицы хорошее чувство юмора и с нее могла бы получиться хорошая актриса.

  • АХАХАХХАХАА 😂😂😂😂😂😂 Истерика
  • Эстрадно -цирковое образование в действии 😂😂🔥😉😉
  • Круть😂🔥😂Нравятся все твои шутки😂😍😂Браво👏🔥👏Шикарна🤩💖🤩
  • Мишаааа😂😂😂😂какая актриса пропадает 🤣
  • Боже! Это шикарно😂!!! И жизненно 🤩😅
  • Миша, офигенный ролик))) супер))

Ранее сообщалось, что Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских.

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Теги: Миша Романова
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Источник: Ivona bigmir)net

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