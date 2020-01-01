Певица позировала в образе обольстительной работницы шиномонтажа .

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии instagram.com/selenagomez

Читай также: Селена Гомес выпустила сразу три новые треки - видео

Американская певица 27-летняя Селена Гомес продолжает будоражить фантазию поклонников смелыми образами. На этот раз жгучая красотка снялась в пикантной фотосессии для журнала Interview в образе соблазнительной сотрудницы шиномонтажа.

Селена Гомес не только украсила обложку апрельского номера издания, но и дала откровенное интервью.

На страницах глянца Гомес появится в облегающих нарядах и дерзком мини, которые делают ее стройную спортивную фигуру еще более обольстительной. Пикантности образам добавляют необычные прически и яркий макияж звезды.

За несколько часов в Сети фото набрали около 6 млн. лайков.

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии instagram.com/selenagomez

Читай также: Селена Гомес заявила, что у нее биполярное расстройство

В интервью изданию Гомес призналась, что в последнее время пережила немало трудностей, но звезда надеется, что они никак не отразятся на ее творчестве.

Я прошла через некоторые действительно сложные вещи, и из этих моментов, нравится мне это или нет, состоит моя жизнь. Я бы не хотела, чтобы это повлияло на мою карьеру, - поделилась певица.

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии instagram.com/selenagomez

Кроме того, Селена пожаловалась на неправдивые слухи, которые распространяют о ней в СМИ, отметив, что это также негативно влияет на ее состояние и настроение.

Ранее мы писали, что Селена Гомес раскрыла новые подробности отношений с Бибером.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.