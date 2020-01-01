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Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии

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Певица позировала в образе обольстительной работницы шиномонтажа .

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/selenagomez

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Американская певица 27-летняя Селена Гомес продолжает будоражить фантазию поклонников смелыми образами. На этот раз жгучая красотка снялась в пикантной фотосессии для журнала Interview в образе соблазнительной сотрудницы шиномонтажа.

Селена Гомес не только украсила обложку апрельского номера издания, но и дала откровенное интервью. 

На страницах глянца Гомес появится в облегающих нарядах и дерзком мини, которые делают ее стройную спортивную фигуру еще более обольстительной. Пикантности образам добавляют необычные прически и яркий макияж звезды.

За несколько часов в Сети фото набрали около 6 млн. лайков.

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/selenagomez

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В интервью изданию Гомес призналась, что в последнее время пережила немало трудностей, но звезда надеется, что они никак не отразятся на ее творчестве.

Я прошла через некоторые действительно сложные вещи, и из этих моментов, нравится мне это или нет, состоит моя жизнь. Я бы не хотела, чтобы это повлияло на мою карьеру, - поделилась певица.

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/selenagomez

Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
Соблазнительная Селена Гомес снялась в пикантной фотосессии
instagram.com/selenagomez

Кроме того, Селена пожаловалась на неправдивые слухи, которые распространяют о ней в СМИ, отметив, что это также негативно влияет на ее состояние и настроение. 

Ранее мы писали, что Селена Гомес раскрыла новые подробности отношений с Бибером. 

 

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Теги: Селена Гомес, пикантные фото, шиномонтаж, эротика
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Источник: IVONА bigmir)net

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