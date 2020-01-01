Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой

Комментариев: 0
Исполнитель роли Росса Геллера поделился в соцсети архивными снимками.
Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой
Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой
GettyImages

Американский актер, режиссер и продюсер Дэвид Швиммер, который наиболее известен по роли Росса Геллера в сериале “Друзья“, поделился с поклонниками фотографиями из семейного архива.

Читай также: “Друзьям“ 25 лет: Как сложилась судьба главных героев?

На своей странице в Инстаграм Дэвид с опозданием поздравил свою старшую сестру Элли с Днем братьев и сестер, который отмечается 10 апреля. По случаю праздника 53-летний артист поделился раритетными снимками, где он позирует с Элли.

На первом детском фото брат и сестра мило обнимаются на камеру. Второй кадр, скорее всего, сделан во время выпускного Элли. Также Швиммер разместил портрет родственницы.

“Национальный день братьев и сестер был вчера, и я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы отпраздновать и поблагодарить мою старшую сестру... Она была рядом сквозь смех и слезы (например, когда она “случайно“ захлопнула дверь ванной на мою руку). Я очень благодарный за то, что имею такого удивительного человека в моей жизни. Люблю тебя, Элли. И не забывай... Я всегда буду моложе. Ха“, - написал актер.

Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой
Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой
Скриншот

Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой
Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой
Скриншот

Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой
Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой
Скриншот

Ранее сообщалось, что Кортни Кокс запостила архивное фото со съемок последней серии “Друзей“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Дэвид Швиммер, Друзья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь