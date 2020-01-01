Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой

Исполнитель роли Росса Геллера поделился в соцсети архивными снимками.

Американский актер, режиссер и продюсер Дэвид Швиммер, который наиболее известен по роли Росса Геллера в сериале “Друзья“, поделился с поклонниками фотографиями из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм Дэвид с опозданием поздравил свою старшую сестру Элли с Днем братьев и сестер, который отмечается 10 апреля. По случаю праздника 53-летний артист поделился раритетными снимками, где он позирует с Элли.

На первом детском фото брат и сестра мило обнимаются на камеру. Второй кадр, скорее всего, сделан во время выпускного Элли. Также Швиммер разместил портрет родственницы.

“Национальный день братьев и сестер был вчера, и я просто хотел воспользоваться моментом, чтобы отпраздновать и поблагодарить мою старшую сестру... Она была рядом сквозь смех и слезы (например, когда она “случайно“ захлопнула дверь ванной на мою руку). Я очень благодарный за то, что имею такого удивительного человека в моей жизни. Люблю тебя, Элли. И не забывай... Я всегда буду моложе. Ха“, - написал актер.

Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой Скриншот

Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой Скриншот

Дэвид Швиммер показал редкие фото с сестрой Скриншот

Ранее сообщалось, что Кортни Кокс запостила архивное фото со съемок последней серии “Друзей“.

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