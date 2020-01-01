Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
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Дочка актрисы студии “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елены Кравец 17-летняя Маша очаровала Сеть новыми фото. В Инстаграм девушка добавила несколько селфи, сделанных дома во время самоизоляции.
Маша позирует в сиреневой футболке с яркими надписями, ее волосы гладко причесаны, на лице юной красотки нет макияжа, а играет здоровый румянец. Девушка сфотографировалась с разным выражением лица, изображая, видимо, разные настроения во время сидения дома.
Как ваш карантин? 🦠, - написала Маша.
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Фолловеры пришли в восторг от новых фото повзрослевшей Маши и похвалили ее яркую натуральную красоту.
- Машулик, ВАУ!!😍😍😍❤️
- Красивая Маша 🤗
- Очень красивая❤️😍. Вот бы мне быть такой😍😂
- Красавица какая😻💔
- Beautiful🔥😻
- Красотка,как и мамочка😍
- глазаааа😍😍😍
- Ты невероятная красотка😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Елена Кравец показала подросшего сына Ваню.
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