Дочка шоувумен Елены Кравец показала несколько селфи в карантин .

Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети instagram.com/lennykravets

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Дочка актрисы студии “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елены Кравец 17-летняя Маша очаровала Сеть новыми фото. В Инстаграм девушка добавила несколько селфи, сделанных дома во время самоизоляции.

Маша позирует в сиреневой футболке с яркими надписями, ее волосы гладко причесаны, на лице юной красотки нет макияжа, а играет здоровый румянец. Девушка сфотографировалась с разным выражением лица, изображая, видимо, разные настроения во время сидения дома.

Как ваш карантин? 🦠, - написала Маша.

Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети instagram.com/ma_kravets

Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети instagram.com/ma_kravets

Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети instagram.com/ma_kravets

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Фолловеры пришли в восторг от новых фото повзрослевшей Маши и похвалили ее яркую натуральную красоту.

Машулик, ВАУ!!😍😍😍❤️

Красивая Маша 🤗

Очень красивая❤️😍. Вот бы мне быть такой😍😂

Красавица какая😻💔

Beautiful🔥😻

Красотка,как и мамочка😍

глазаааа😍😍😍

Ты невероятная красотка😍, - написали в Сети.

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