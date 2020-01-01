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Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети

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Дочка шоувумен Елены Кравец показала несколько селфи в карантин .

Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
instagram.com/lennykravets

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Дочка актрисы студии “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елены Кравец 17-летняя Маша очаровала Сеть новыми фото. В Инстаграм девушка добавила несколько селфи, сделанных дома во время самоизоляции.

Маша позирует в сиреневой футболке с яркими надписями, ее волосы гладко причесаны, на лице юной красотки нет макияжа, а играет здоровый румянец. Девушка сфотографировалась с разным выражением лица, изображая, видимо, разные настроения во время сидения дома.

Как ваш карантин? 🦠, - написала Маша.

Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
instagram.com/ma_kravets

Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
instagram.com/ma_kravets

Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
Дочка выросла: Новые фото Кравец-младшей наделали шума в Сети
instagram.com/ma_kravets

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Фолловеры пришли в восторг от новых фото повзрослевшей Маши и похвалили ее яркую натуральную красоту.

  • Машулик, ВАУ!!😍😍😍❤️
  • Красивая Маша 🤗
  • Очень красивая❤️😍. Вот бы мне быть такой😍😂
  • Красавица какая😻💔
  • Beautiful🔥😻
  • Красотка,как и мамочка😍
  • глазаааа😍😍😍
  • Ты невероятная красотка😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Елена Кравец показала подросшего сына Ваню.

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Теги: Елена Кравец, дети звезд, Маша Кравец
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Источник: IVONА bigmir)net

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