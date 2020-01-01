Злата Огневич показала себя в детстве

Украинская певица поделилась архивным фото.

Украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году заняла третье место на “Евровидении“, очаровала поклонников черно-белой фотографией из семейного архива.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала свой детский снимок. На раритетном кадре маленькая Злата на фоне ковра позирует в коротком платье, белых колготах, черных босоножках и с бантом на голове.

В описании к снимку Огневич поблагодарила всех учителей за их труд, а также предложила 11-классникам вместе смотреть на М1 “Всеукраинскую школу онлайн“. Артистка призналась, что ей очень понравился урок химии.

“Знакомьтесь 🤓 Это я )) Беззаботное детство, полное Любви 🤗 Как много ещё предстоит узнать, и часть этого мне расскажут учителя 👨‍🏫 👩🏼‍🏫 ! Спасибо ВСЕМ прекрасным учителям, которые подарили частицу своего сердца 🧡 Люди, которые каждый день отдают себя, без остатка! Я говорю Вам СПАСИБО! 🙌🏾♥️ Смотрите прекрасный проект “Всеукраїнська школа онлайн“ по будням, с 10:00 утра, на @m1ukraine ! Будем учиться вместе))) Кстати, мне оооочень понравился наш урок химии, особенно- опыты 😎😎😛“, - написала певица.

Злата Огневич в детстве Скриншот

Напомним, ранее Злата Огневич впервые призналась, кем работала до обретения популярности.

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