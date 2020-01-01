Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Злата Огневич показала себя в детстве

Комментариев: 0
Украинская певица поделилась архивным фото.
Злата Огневич показала себя в детстве
Злата Огневич показала себя в детстве
instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году заняла третье место на “Евровидении“, очаровала поклонников черно-белой фотографией из семейного архива.

Читай также: “Везет на подонков“: Злата Огневич откровенно рассказала о неудачах в личной жизни

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала свой детский снимок. На раритетном кадре маленькая Злата на фоне ковра позирует в коротком платье, белых колготах, черных босоножках и с бантом на голове.

В описании к снимку Огневич поблагодарила всех учителей за их труд, а также предложила 11-классникам вместе смотреть на М1 “Всеукраинскую школу онлайн“. Артистка призналась, что ей очень понравился урок химии.

“Знакомьтесь 🤓 Это я )) Беззаботное детство, полное Любви 🤗 Как много ещё предстоит узнать, и часть этого мне расскажут учителя 👨‍🏫 👩🏼‍🏫 ! Спасибо ВСЕМ прекрасным учителям, которые подарили частицу своего сердца 🧡 Люди, которые каждый день отдают себя, без остатка! Я говорю Вам СПАСИБО! 🙌🏾♥️ Смотрите прекрасный проект “Всеукраїнська школа онлайн“ по будням, с 10:00 утра, на @m1ukraine ! Будем учиться вместе))) Кстати, мне оооочень понравился наш урок химии, особенно- опыты 😎😎😛“, - написала певица.

Злата Огневич в детстве
Злата Огневич в детстве
Скриншот

Напомним, ранее Злата Огневич впервые призналась, кем работала до обретения популярности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Злата Огневич
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь