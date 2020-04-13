"Не выдержала": Слава Каминская слила в Сеть интимное видео

Солистка "НеАнгелов" снялась полностью обнаженной в ванной.

Украинская певица, одна из участниц популярного дуэта НеАнгелы Слава Каминская взбудоражила новой публикацией в Сети. Звезда запостила откровенное видео.

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Так, на странице 35-летней артистки в Инстаграм появился ролик, где она полностью обнаженной соблазнительно позирует в ванной. Интимные части тела Слава прикрывала руками. В конце видео она размазала косметику на лице.

Отметим, что в ролике можно услышать песню “Небо“ НеАнгелов из альбома “13“ в исполнении автора композиции, бывшего участника коллектива “Инь-Янь“ Артема Иванова.

“Не выдержала 🤣 и возможно получу по ж...пе🤣“, - подписала пикантное видео Каминская.

Напомним, ранее Слава Каминская в белье показала результаты тренировок.

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