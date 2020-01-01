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"Носочки - огонь!": Дорофеева развеселила Сеть домашним нарядом в карантин

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Артистка призналась, что за месяц ни разу не выходила из дому .

"Носочки - огонь!": Дорофеева развеселила Сеть домашним нарядом в карантин
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева поразила поклонников домашним образом на карантине. В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует, сидя в шезлонге около бассейна во дворе своего частного дома.

Надя одета в коротенькие шорты и футболку, поверх которой набросила синюю спортивную ветровку. Дополнили образ серые высокие носки, на которые звезда обула шлепанцы. Надя в кадре прикрылась книгой и весело хохочет.

В публикации звезда отметила, что за месяц карантина ни разу не выходила из дому и расписала, чем занимается каждый день. 

Месяц карантина.

Я ни разу не выходила из дома. И знаете что - я привыкла. У меня полное ощущение рабочих дней, только с разницей в том, что теперь всё режимно, а в воскресенье - выходной, раньше выходных у меня не было.

Теперь моя работа выглядит по-другому:

  • 3 раза в неделю спорт
  • 3 раза в неделю английский

И кууууча всяких съёмок, в домашних условиях!!!
Готовить(оказывается дома хочется кушать ПОСТОЯННО и часто не 2 раза, как раньше, а 3-4 😂 ), а посуда... ооооо
Убирать, не каждый день конечно, но приходится

А ещё творчество - попеть, пописать, вдохновиться, инстаграмчик, тик-ток, фейсбук, снять влог на YouTube канал, прямые эфирчики там всякие, рабочие звонки в Zoom
Созвон с друзьями и мамой
И ещё сериальчик там, фильмец один другой
Вот и вечерок и ты как бы ни хрена не сделал. Отдыхать хорошо конечно, но я устала 😂, - написала Додо.

"Носочки - огонь!": Дорофеева развеселила Сеть домашним нарядом в карантин
instagram.com/nadyadorofeeva

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Фолловеры оставили комментарии, в которых немного потроллили Надю за домашний наряд:

  • Очень крутая 💪🏻🔥🔥🔥
  • Стилёк🔥
  • Ти така класна пушкенция!!!!
  • Что за милашка в кадр попала?😻
  • Ну до холодильника ходить как смысл жизни😂😂😂но спорт это любовь, начала заниматься
  • 🔥тапули и носки тоооооп😂🔥😍❤️
  • Это я сегодня😂😂😂😂
  • Носочки 😂🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Владимир Дантес написал, как не развестись в карантин.

 

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Теги: карантин, звезды дома, Надя Дорофеева
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Источник: IVONА bigmir)net

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