Артистка призналась, что за месяц ни разу не выходила из дому .

"Носочки - огонь!": Дорофеева развеселила Сеть домашним нарядом в карантин instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева поразила поклонников домашним образом на карантине. В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует, сидя в шезлонге около бассейна во дворе своего частного дома.

Надя одета в коротенькие шорты и футболку, поверх которой набросила синюю спортивную ветровку. Дополнили образ серые высокие носки, на которые звезда обула шлепанцы. Надя в кадре прикрылась книгой и весело хохочет.

В публикации звезда отметила, что за месяц карантина ни разу не выходила из дому и расписала, чем занимается каждый день.

Месяц карантина. Я ни разу не выходила из дома. И знаете что - я привыкла. У меня полное ощущение рабочих дней, только с разницей в том, что теперь всё режимно, а в воскресенье - выходной, раньше выходных у меня не было.

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Теперь моя работа выглядит по-другому: 3 раза в неделю спорт

3 раза в неделю английский И кууууча всяких съёмок, в домашних условиях!!!

Готовить(оказывается дома хочется кушать ПОСТОЯННО и часто не 2 раза, как раньше, а 3-4 😂 ), а посуда... ооооо

Убирать, не каждый день конечно, но приходится

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А ещё творчество - попеть, пописать, вдохновиться, инстаграмчик, тик-ток, фейсбук, снять влог на YouTube канал, прямые эфирчики там всякие, рабочие звонки в Zoom

Созвон с друзьями и мамой

И ещё сериальчик там, фильмец один другой

Вот и вечерок и ты как бы ни хрена не сделал. Отдыхать хорошо конечно, но я устала 😂, - написала Додо.

"Носочки - огонь!": Дорофеева развеселила Сеть домашним нарядом в карантин instagram.com/nadyadorofeeva

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Фолловеры оставили комментарии, в которых немного потроллили Надю за домашний наряд:

Очень крутая 💪🏻🔥🔥🔥

Стилёк🔥

Ти така класна пушкенция!!!!

Что за милашка в кадр попала?😻

Ну до холодильника ходить как смысл жизни😂😂😂но спорт это любовь, начала заниматься

🔥тапули и носки тоооооп😂🔥😍❤️

Это я сегодня😂😂😂😂

Носочки 😂🔥, - написали в Сети.

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